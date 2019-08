Descontos e sorteio agitam campanha Dia dos Pais em shopping de Manaus

Os restaurantes Coco Bambu, Cachaçaria do Dedé e Tambagrill estarão com um cardápio especial | Foto: Divulgação

Manaus - O Dia dos Pais está chegando e para ajudar os amazonenses que ainda não sabem o que vão dar de presente, os lojistas do Shopping Ponta Negra estão preparando diversas ações e promoções para a data não passar em branco. As vitrines já estão recheadas de opções para todos os gostos nos segmentos de calçados, vestuário, perfumaria, smartphones, cosméticos, acessórios, informática, eletroeletrônico e serviços.

“Os lojistas incrementaram o estoque com lançamentos de produtos e estão bastante animados com o Dia dos Pais, já que a data registrou um aumento significativo no faturamento para o varejo nos últimos três anos. Então, não vão faltar opções de presentes visando fortalecer ainda mais os laços entre pai e filho”, destacou a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

A Bemol, Cacau Show, InfoStore, Riachuelo, Rommanel, Boticário, Samsung, Studio Z e AeD Wear estão trazendo novidades que prometem surpreender os pais. Na Comepi, além das promoções de cosméticos, será oferecida limpeza de pele aos clientes. Na Adidas, os clientes que comprarem dois itens ganharão um presente exclusivo na loja.

Para quem ainda tem dúvida do presente, a Moderna Suplementos planeja fazer um sorteio de produtos nas suas redes sociais. Já na Ótica Oftalnorte está oferecendo 30% de desconto em produtos à vista, 15% para pagamento no cartão de crédito de até seis vezes e 10% para até dez vezes.

Na loja Piticas, os filhos encontrarão kits com produtos da marca para presentear os pais, enquanto que na Shop do Pé, até o dia 12 de agosto, a campanha “Estilo Paizão” traz kits de calçados em promoção. Já a Sucuri está realizando uma ação de compre e ganhe um cupom para concorrer a sorteio de produtos.

Na Chilli Beans, os clientes que fizerem compras acima de R$ 400 irão ganhar uma caixa de som no formato de uma pimenta. No segmento de serviços, a Espaço Laser está oferecendo 30% de desconto. E, os clientes que efetuarem compras de R$ 799, na loja All Bags, ganham um canivete.

Na Aramis, a cada R$ 900 em compras, o brinde é uma nécessaire. Na Mr. Cat, a promoção vai até o dia 11 de agosto e é para compras acima de R$ 500, em que o cliente ganha um kit exclusivo de três pares de meia em uma embalagem especial. Na Track & Field, as compras acima de R$ 600 dão direito a um gift.

Além disso, os restaurantes Coco Bambu, Cachaçaria do Dedé e Tambagrill estarão com um cardápio especial para os filhos que não abrem mão de reunir toda a família e tornar o Dia dos Pais ainda mais inesquecível.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

‘Quarto Azul’ volta aos palcos de Manaus