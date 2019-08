Educação: Fametro inaugura unidade no município de Tefé, no Amazonas

Tefé - Na próxima segunda-feira (5), a Fametro inaugura uma unidade no município de Tefé. A nova estrutura educacional proporcionará 12 cursos semipresenciais para a população da cidade e moradores das proximidades. Esta é a segunda expansão da Fametro pelo interior do Estado este ano, sendo a anterior em junho, na cidade de Parintins.

A solenidade de inauguração acontece no prédio da nova instituição, localizado na Rua Otaviano Melo, no Centro de Tefé. Participarão da ocasião representantes do Grupo IME, gestor da Fametro, diretores, coordenadores e a reitora da faculdade, além de convidados da cidade de Tefé, como prefeitos, procuradores, secretários de governo entre outras autoridades do município.

Na nova unidade serão ofertados cursos de: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Estética e Cosmética, Nutrição, Serviço Social, Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos e Tecnólogo em Logística



Tefé é a maior cidade em relação à população na região do médio solimões, contando com 62 mil pessoas, e concentra importantes serviços públicos que atendem a população rural e moradores de municípios vizinhos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

