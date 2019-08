Novo Supermercado em Manaus terá restaurante de alta gastronomia

Novo Pátio Gourmet da Avenida Via Láctea no Conjunto Morada do Sol em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O Pátio Gourmet inaugura no próximo no próximo dia 08, sua nova unidade em Manaus, na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol. Além da estrutura de supermercado, o empreendimento inova trazendo para a cidade um restaurante com conceito da alta gastronomia internacional, o Marimari.



De arquitetura imponente, o restaurante, cujo projeto é assinado por Danielle Sarmento, tem capacidade para 168 lugares. Janelas de seis metros de altura dão um ar moderno e sofisticado ao ambiente, que também conta com um grande jardim vertical, completando a beleza do local.

O conceito de economia sustentável também faz parte do projeto do Marimari. As colunas do empreendimento são revestidas de por sobras de madeira usadas na construção de embarcações.

Guardanapos bordados por rendeiras do Ceará



Todos os guardanapos do restaurante são bordados a mão por rendeiras e foram trazidos de cooperativas de Fortaleza, no Ceará. Além da beleza e qualidade das peças, a proposta é fomentar a geração de empregos.

O Chef do restaurante, Marcus Pompeu, ressalta que o novo empreendimento foi pensado nos mínimos detalhes. As louças foram desenhadas com exclusividade pelo chef e a ceramista Lúcia Eid, da Olaria Paulistana, especialista em peças artesanais.

Equipamentos de cozinha

Marcus destaca que os equipamentos da cozinha são os mais modernos do mercado. Um grande forno de pizza foi instalado no local. Na área de bebidas, também haverá novidades, como o ofurô para cervejas artesanais. Em parceria com a Ambev, o restaurante terá a primeira máquina de chopp colorado do Norte. A Adega completa o ambiente, com opções para os apaixonados por vinho.



Segundo Marcus Pompeu, na culinária o Marimari traz um conceito sofisticado com opções para agradar toda a família. “Quisemos agregar vários tipos de culinária do mundo em um único lugar. Então teremos desde pizza, massas, parrilha, sushi, frutos do mar até pratos regionais”, contou.

O Marimari funcionará de segunda-feira a domingo, das 11h30 à 00h. Serão servidos almoço, lanches e jantar. Completando a estrutura, o restaurante contará um palco para show de jazz, blues e Música Popular Brasileira (MPB).

Supermercado

A área de supermercado, o Pátio Gourmet continua oferecendo aos clientes uma variedade de produtos, principalmente na linha de alimentos saudáveis, orgânicos, além das inovações do mercado de alimentos.



Na adega, o público terá acesso a uma variedade de rótulos, entre vinhos, cervejas e destilados. Além disso, no supermercado o cliente encontra profissionais especializados no assunto, para dar dicas sobre harmonização. Outras áreas complementam o serviço do estabelecimento, como padaria, espaço rotisserie e área de carnes e frutas e legumes.

Na área externa, o novo Pátio Gourmet tem estacionamento com 200 vagas.