Grupo de investidores coreanos de olho no Tropical Hotel em Manaus

Leilão do resort amazonense que já foi a maior referência da Amazônia aguarda decisão judicial | Foto: Ione Moreno

Manaus- À beira do abismo e atolado em dívidas, o Tropical Hotel Manaus ganha uma luz no fim do túnel. Especialista de São Paulo do mercado hoteleiro, informou ao EM TEMPO que um grupo coreano está interessado em investir no resort amazonense, avaliado hoje pelo setor imobiliário em R$ 60 milhões. De acordo com o editor da revista Hotelnews, Márcio Loducca, os investidores coreanos informaram o interesse ao Grupo Intercity.



De acordo com o especialista, o Tropical Hotel já foi visto nacionalmente e internacionalmente como referência de resort na Amazônia. Mas, hoje “é mais um tesouro que a inabilidade do Brasil enterra com o eterno potencial turístico”.

Gestão internacional

Para Loducca, um investimento com gestão internacional é a melhor saída para o Tropical Hotel. “Uma gestão profissional e internacionalizada não tem como dar errado. O mundo tem desejo de conhecer a Amazônia, navegar pelo rio Amazonas, de ver o encontro das águas, explorar a floresta.

O hotel é a porta disso tudo. Além de estar próximo ao aeroporto, praticamente não se passa pela cidade para chegar até ele. Por sua vez, Manaus está a 5 horas dos Estados Unidos da América, um dos maiores mercados emissores de turistas up escale do planeta”, avaliou o especialista.

Loducca observou que no mundo existem uma infinidade de produtos muito aquém do que o Tropical Hotel e ainda assim são vendidos por tarifas absurdas. “O fato que grita é gestão. A pública que nunca conseguiu promover nossas riquezas naturais, culturais e tão pouco as gastronômicas; e a gestão privada que, infelizmente nunca percebeu o potencial competitivo do Tropical Hotel, no mercado internacional”, observou.

Leilão

O empreendimento que está com as portas fechadas desde maio deste ano, escapou do leilão, no último dia (25), ao recorrer na Justiça. “Esse recurso foi interposto pelo Tropical, que é o executado, questionando o valor da avaliação. Hoje esse recurso está em trâmite na Vara do Trabalho e, posteriormente, irá para o Tribunal, em 2ª instância, para julgamento”, esclareceu, por meio da assessoria, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT11).

O complexo hoteleiro acumula pelo menos R$ 10 milhões em dívidas. Segundo o assessor de imprensa do hotel, após o anúncio do leilão, interessados chegaram a visitar o local. “Muitas pessoas foram lá olhar. Não sei dizer quantas. Mas, só na véspera foram dois que eu fiquei sabendo. Autorizados eles fizeram a visita ao objeto do leilão. Existe muita ‘rádio peão’, mas não estou sabendo de nenhum grupo interessado, e acredito que se houvesse interesse já teria se apresentado”, disse.

Mais um

Hotel Amazon Golf Resort | Foto: Arquivo/EM TEMPO

O colapso na hotelaria do Amazonas faz mais uma ‘vítima’. O Amazon Golf Resort vai a leilão no próximo dia 23, no Fórum Ministro Henoch Reis. Avaliado em pouco mais de R$ 80 milhões, o complexo no município de Rio Preto da Eva entra na lista dos hotéis em crise no Amazonas já integrada por grandes empreendimentos do ramo como Tropical Hotel Manaus, Caesar Business e Ariaú Amazon Towers.



A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) foi a parte que ingressou na Justiça contra o hotel. “O processo foi iniciado em 2016 por meio judicial, onde o bem é objeto de garantia em operações de crédito e encontra-se em fase de leilão judicial”, afirmou, por meio da assessoria, o órgão estadual. O processo de execução de título extrajudicial tramita na 20ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho.

A avaliação do bem foi questionada por especialistas em matéria publicada por um blog local, que alegam que o valor é inferior e que tal avaliação irá prejudicar a negociação de compra.

Sobre o assunto, a Afeam informou, por meio de nota, “a avaliação do imóvel foi realizada por um perito da justiça”. Com área construída de 11,8 mil metros quadrados (m2), o complexo conta com cinco edificações como piscinas, solários, mirantes, além de 43 habitações.

Crise hoteleira

A crise hoteleira amazonense foi tema, em maio, de uma série de reportagens do EM TEMPO. Na ocasião, o presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado do Amazonas (Sindetur), Mário Tadros, informou que a média de ocupação é de 35% da hotelaria, enquanto que a média de equilíbrio é de 50%.

Além do Caesar Business e do Ariaú Amazon Towers, nos últimos quatros anos o setor assistiu ao encerramento também de hotéis de pequeno porte. Foram mais de mil unidades fechadas somente em Manaus, de acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Amazonas (Abih-AM), Roberto Bulbol.