Empreendedoras indígenas vão participar da Feira da Fas em Manaus

Manaus- O trabalho artesanal indígena estará presente na 14ª Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS). De acordo com a assessoria, 30 empreendedoras indígenas das regiões do Alto Rio Negro, Alto e Médio Solimões, Baixo Amazonas, Purus, Juruá, Médio Madeira, Manaus e entorno estarão participando do evento, que ocorre dia 11 de agosto, das 8h às 19h, na sede da organização, localizada na Rua Álvaro Braga, bairro Parque 10.

Feira da FAS

Nesta edição, em especial, o evento pretende mostrar para os visitantes o potencial artístico dos povos indígenas, além de fortalecer sua identidade cultural e cidadania por meio do empreendedorismo. “Iniciativas como essa incentivam a geração de renda entre os povos indígenas. É um espaço de valorização conquistado por eles para apresentar sua cultura”, destaca o coordenador da feira, Cleber Santos.

O que encontrar em artesanato indígena?

Ao circular pelo evento, os participantes encontrarão desde produtos do cotidiano indígena até aqueles usados como forma de decoração. As opções incluem utensílios de cerâmica e madeira, colares, brincos, pulseiras, quadros, bolsas, cestos, entre outros.

*Com informações da assessoria