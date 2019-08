FPS leva Crédito Solidário ao município de Autazes, no Amazonas

A iniciativa conta com o aporte de R$ 140 mil | Foto: YASMIN FEITOSA/FPS

Autazes - Moradores do município de Autazes, no interior do Amazonas, receberão, nos dias 6 e 7 deste mês, ações de cadastramento no programa Crédito Solidário, do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). O objetivo é impulsionar o empreendedorismo no município por meio de crédito desburocratizado.

A ação de cadastro será na Prefeitura de Autazes , das 9h às 16h. Os interessados deverão comparecer ao local indicado munidos dos documentos originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência.

A iniciativa conta com o aporte de R$ 140 mil e estima que cerca de 70 empreendedores sejam beneficiados com as linhas de financiamentos, que varia de R$ 200 a R$ 2 mil.

O programa Crédito Solidário do Governo do Estado do Amazonas é realizado por meio de parceria entre o FPS e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), e visa o resgate social e econômico de pessoas em situação de vulnerabilidade.

*Com informações da assessoria