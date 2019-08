Guedes tem carta branca para fazer mudanças no Coaf, diz Bolsonaro

"Quando vai para a Economia, Paulo Guedes que define.", disse Bolsonaro | Foto: Divulgação

O Presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo (4) que deu "carta branca" para que o Ministro da Economia faça mudanças no comando do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Bolsonaro lembrou que a ideia original do governo era transferir o órgão para o Ministério da Justiça. O Congresso, no entanto, manteve o Coaf na estrutura da Economia.

"Dei carta branca a todos os ministros para indicarem as pessoas e eu tenho o poder de veto. Na MP da reestruturação dos ministérios, (o Coaf) estava com a Justiça. Quando vai para a Economia, Paulo Guedes que define. Se ele quiser mudar, mude sem problema", respondeu a jornalistas, ao deixar o Palácio do Alvorada para participar de um culto evangélico em Brasília.