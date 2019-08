Feirão de imóveis tem entradas a partir de R$ 500

Manaus - Imóveis simples, grandes, pequenos e luxuosos, em Manaus. Os endereços vão desde os mais populares, em bairros como Santa Etelvina, até áreas nobres como Ponta Negra. Ao todo, mais de 1000 imóveis estão disponíveis à compra, com oportunidades de entrada a partir de R$ 500 no ‘Feirão Vivere Imóveis a Casa é Sua’, que acontece neste fim de semana, de sábado (3) até a próxima quinta-feira (8), na praça de eventos do Amazonas Shopping.

O evento é organizado pela Vivere Propriedades e Imóveis e é destinado para todo tipo de público que deseja realizar o sonho da casa própria. Os imóveis podem ser adquiridos com algumas facilitações, como taxas de juros mais baixas e empreendimentos com até 90% de financiamento.

Segundo o diretor da Vivere, Rodrigo Oliveira, responsável pela organização do feirão, com relação ao ano passado, as condições estão mais acessíveis, especialmente às pessoas que buscam por casas e apartamentos mais baratos. “Estamos com empreendimentos para várias rendas. Teremos desde lotes em condomínios fechados, apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida e também em endereços nobres de Manaus".

Uma das facilidades listadas por Rodrigo é a entrada com apenas R$ 500. “No Feirão, esse valor poderá ser lançado como entrada na casa própria. Teremos ainda as menores taxas de juros do mercado, a oportunidade de utilização do FGTS, ou seja, é a oportunidade de o cliente ganhar esse valor pago pelo governo federal por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, entre outras facilidades”, completou.

Facilidades online

Em junho deste ano a Vivere realizou uma feira de imóveis totalmente digital com descontos acessíveis por meio do site ( https://vivereimoveis.com.br/) e redes sociais. No total, a Imobiliária alcançou 40 mil famílias e vendeu mais de 100 imóveis. A meta até o final de agosto é fechar entra 150 a 200 negócios. “Além de preços em condições sempre muito atrativos; temos em um só lugar a oferta de crédito e vários profissionais capacitados para identificar qual a real necessidade do cliente”, diz.

A Feira não cobra entrada e o horário do evento é conforme o funcionamento do Amazonas Shopping, 10 às 22h. E Rodrigo explicou que caso o cliente não consiga ir à Feira, é possível obter descontos acessíveis por meio das plataformas digitais da Vivere. É possível adiantar que os empreendimentos são variados, e em localidades como Santa Etelvina, Iranduba, Adrianópolis, Aleixo, Parque 10 e outros. E os parceiros neste Feirão são Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Incorporadora Capital, Morar Mais, Amazonas Incorporadora e outras.

Serviço



O quê: Feirão Vivere Imóveis a Casa é Sua’

Onde: Amazonas Shopping

Quando: 2 a 8 de agosto

Quanto: A entrada não paga.

Horário: 10h às 22h (Seg a Sab) 14h às 21h (Dom e feriados)

Informações: 3212-3200