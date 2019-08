Investimentos da Afeam chegam a R$ 39 milhões na economia

Manaus- A Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. ( Afeam ), encerrou o mês de julho com 4.826 operações de crédito e aproximadamente R$ 39 milhões investidos na economia local. Na capital e no interior, todos os setores foram contemplados: primário, secundário e terciário, gerando mais de 14 mil ocupações econômicas.

De acordo com o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, a Agência segue o planejamento do Governo do Estado em ampliar o alcance da instituição e desburocratizar o atendimento para que o crédito chegue mais rápido para o empreendedor.



“Estamos sempre buscando alternativas para que a Afeam possa atender aos empreendedores do Estado. Na atual situação econômica do país, eles devem ser incentivados a continuar seus negócios”, disse.



Marcos Vinicius destacou ainda que, em 2019, a Afeam comemora 20 anos de atuação e planeja ações especiais de aniversário com o objetivo de alcançar ainda mais as pessoas e empresas que, “tocam o setor produtivo do Estado”, completa.



Postos de atendimento no interior



Em sete meses, a Afeam inaugurou dois postos de atendimento no interior com prestações de serviços, informações, concessão e acompanhamento de financiamento para todos os setores da economia.

No município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), a Afeam atende no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC). Em Rio Preto da Eva (município da Região Metropolitana de Manaus), a Afeam também atua no PAC municipal em parceria com a Prefeitura.

A Afeam possui, ainda, outros quatro postos no interior, localizados em Itacoatiara, Manacapuru, Manicoré e Tefé.

*Com informações da assessoria