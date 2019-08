Zona Franca de Manaus vai de patinete?

Zona Franca vai de patinete



Em 2020, o manauara pode largar a bicicleta e o carro e ir para o trabalho de patinete. A Grow Mobility anunciou que passará a fabricar seus patinetes e bicicletas elétricas na Zona Franca de Manaus. Para isso, a empresa investirá R$ 25 milhões em uma nova fábrica. Produzindo localmente, a companhia espera reduzir em até 40% o preço dos dispositivos e, consequentemente, oferecer o aluguel de seus veículos a preços mais em conta do que seus principais concorrentes.

Aterrissando na ZFM

O projeto original da fábrica foi aprovado na reunião com o Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca (CAS), onde estiveram presentes o Ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro.

Fusão

A Grow nasceu da fusão entre a Yellow e a Grin.

A Yellow é a startup líder em bicicletas sem estações e patinetes elétricos no Brasil.

A mexicana Grin é a maior empresa de patinetes elétricos da América Latina.

Ponte é solução

A empresa Amazonas Energia apontou o uso da estrutura da ponte Rio Negro como solução definitiva para o fim dos apagões nos municípios de Iranduba e Manacapuru.

Já há, inclusive, um projeto em estudo para que sejam instalados cabos ao longo da passarela da ponte Rio Negro, levando energia de Manaus para Iranduba e Manacapuru.

Contra o apagão!

De acordo com diretor técnico de operações da Amazonas Energia, Eduardo Xerez, para que a instalação dos dois circuitos seja viável, é necessária a anuência do projetista da ponte, que é de São Paulo, e da autorização da Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM).

— Essa seria uma solução definitiva para o fim dos apagões. Seriam os dois circuitos e mais o subaquático, que será recuperado –, sugeriu o executivo da Amazonas Energia.

Tem dinheiro...

O deputado federal Marcelo Ramos (PR) apresentou um estudo ao Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, para ampliar em R$ 7 milhões o orçamento do SAMU-Manaus.

— Coloquei o meu mandato à disposição para isso! –, disse Marcelo em suas redes sociais.

... dá pra fazer!

Ramos, que já havia acenado ao prefeito Arthur Virgílio, se mostrou disposto a ajudar, também, na saúde municipal.

— Firmei compromisso de repassar recursos de emendas para a Escola de Saúde Pública com ênfase em estratégia de saúde da família. – ,disse o deputado.

O boi bombou

O Festival de Parintins 2019 bateu todos os recordes de visitantes, aponta Amazonastur

O 54º Festival Folclórico de Parintins bateu o recorde no número de visitantes.

Desembarcaram na ilha da magia para brincar de boi nada menos que 66.321 turistas.

Visitantes

De acordo com o Governo do Amazonas, isso significa aumento no volume de turistas em 10,53%, se comparado ao ano de 2018, quando atraiu cerca de 60 mil.

Obrigado, Pará!

Desse total de turistas em Parintins, 70,24% dos visitantes foram do próprio Amazonas.

O segundo estado que mais emitiu turistas para a Ilha Tupinambarana foi o Pará (14,45%).

Seguido de São Paulo (4,43%), do Rio de Janeiro (1,86%) e de Santa Catarina (1,43%).

Fumacê

O estado do Amazonas decretou situação de emergência no Sul do Amazonas e na Região Metropolitana de Manaus devido às queimadas.

O vice-governador, Carlos Almeida, assinou o decreto devido ao impacto negativo do desmatamento ilegal de queimadas não autorizadas.

— O objetivo é conter desmatamentos e queimadas, que degradam a floresta.

Admitiu o erro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, admitiu que errou ao editar uma nova medida provisória para transferir a demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio (Funai) para o Ministério da Agricultura.

A decisão foi tomada após o Congresso Nacional ter rejeitado outra MP com a mesma proposta.

STF vê “transgressão”

A manutenção da estrutura atual foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na quinta-feira, 1º de agosto.

Para o ministro Celso de Mello, a reedição da MP revelou uma “clara e inaceitável transgressão” à Constituição.

Falha minha

Ao deixar o Palácio do Alvorada na manhã de sexta-feira (2), Bolsonaro declarou:

— A falha é minha, né. Minha porque eu assinei. Considero a decisão [do STF] acertada, sem problema nenhum.