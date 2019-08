Conheça as 5 melhores ilhas para visitar na Grécia

Se a sua passagem para a Grécia já está comprada, certamente parte de seu trajeto incluirá visitas às paradisíacas ilhas do país. A pergunta que resta é: qual a melhora ilha grega para visitar? A resposta depende. Depende do seu perfil de viajante e do que você procura no local. A Grécia é mais do que os icônicos Míconos, Santorini e Rodes. Na verdade, o que não falta no território grego são ilhas e mini-arquipélogos para explorar.



Pensando nisso, esse guia traz diferentes ilhas para cada tipo de viajante. Dos românticos aos amantes de praia, visitando desde locais badalados àqueles mais calmos e pacíficos. O país possui, também, um site oficial que traz informações valiosas para os turistas que pretendem ir ao local, chamado Visit Greece (vale a pena dedicar um tempo ao site).

Bom, independente do que lhe apetece, vamos aos locais!

1- Para os românticos... Santorini!

O que ver em Santorini? Bom, principalmente o que não mais é visível: a mais trágica caldeira vulcânica do mundo! Uma das melhores emoções de visitar Santorini é simplesmente contemplar a cratera coberta de mar, especialmente no espetacular pôr do sol. Além disso, Santorini possui diversas ruínas em Akrotiri e praias com areia avermelhada e até mesmo preta!

2-Para os artistas... Anafi!

Após 11 horas de trem do Porto de Piraeus, chega-se a Anafi, uma ilha que possui aspecto de cone que irrompe do mar. O local é celebre por ter dado o nome para Anafiotika, um bairro ateniense situado no sopé da Acrópole. O único local habitado permanentemente se chama Chora e possui aparência típica de aldeias cicládicas, com as casas caiadas de branco e ruas bem estreitas. O contraste entre o branco e as tonalidades de azul torna o local um verdadeiro polo para os apreciadores das artes.

3-Para os chiques... Míconos!

A Ilha de Míconos é bastante cosmopolita, sendo um destino internacional comum e bastante apreciado. É comum que celebridades gregas e até mesmo internacionais possuam residência de verão nessa ilha luxuosa. Míconos possui praias que são lotadas, atraindo praticantes de windsurf e até mesmo adeptos do nudismo!

4- Para os praieiros... Ios!

Ios possui uma das paisagens mais pitorescas de toda a Grécia. Para quem gosta de praia, o local é uma excelente escolha. Mas, cá pra nós, se você for bem praieiro ou praieira, as praias de qualquer ilha são o local ideal para você. Ios possui também a reputação de ser uma ilha de festas, mas há praias escondidas que irão lhe tirar o fôlego!

5- Para os amantes de cultura... Rodes!

Se você é um viajante que curte ruínas ancestrais, medievais ou ambas, Rodes é uma ilha perfeita. O Colosso de Rode pode não existir mais, mas o Palácio do Grande Mestre dos Cavaleiros de Rodes é um monumento incrível que vale a pena a visita!

Viu só? Têm ilhas que não acabam mais! E você, se enquadrou em algum perfil de viajante? Não? Saiba que opções de ilhas é que não faltam na Grécia! Aventure-se e, quem sabe, você poderá conhecer as ilhas para todos os estilos de viajante!

