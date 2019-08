Destinos que todo amante de futebol precisa conhecer

Dribles fantásticos, defesas impossíveis, gols de placa. Quem tem paixão por futebol sabe o tamanho desse amor e a emoção que uma visita a estádios lendários é capaz de despertar. Se for para assistir ao vivo a uma partida do time preferido, então... é história para contar e recontar o resto da vida.

Para ajudar a viver essas emoções inesquecíveis, segue abaixo uma lista de lugares muito especiais, que vão encantar os amantes do esporte mais popular do mundo. Spoiler: a lista inclui voos internacionais , portanto, se o torcedor apaixonado quiser economizar, não deve deixar os preparativos de viagem para a última hora. A regra é clara: comprar passagens aéreas com antecedência normalmente garante bons descontos.

São Paulo

Estádio Itaquerão | Foto: Divulgação

A cidade que recebeu o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014 tem muito a oferecer aos amantes da bola. Ao final da linha vermelha do metrô, o turista pode ver de perto o novíssimo Itaquerão , casa de uma das maiores torcidas do país, a do Corinthians. Também vale a visita à sede Palmeiras, o Allianz Parque. Totalmente reformado para o mundial, o estádio tem visitas guiadas. Imperdível mesmo é o Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu. Moderno e interativo, o lugar conta, e muito bem, a história do esporte no Brasil, revivendo clássicos e craques, como Pelé e Garrincha.

Rio de Janeiro

Estádio Maracanã | Foto: Divulgação

Maracanã. Um dos maiores e mais lendários estádios do mundo está no Brasil, aninhado na Zona Norte da cidade maravilhosa. Foi palco de um momentos memorável do futebol mundial, como a final da Copa de 1950, a final de 2014 e o milésimo gol de Pelé. Inaugurado em 1950, hoje tem capacidade para quase 80 mil torcedores. Um tour guiado conta direitinho a história desse templo verde.

Madri, Espanha

Estádio Santiago Barnabéu | Foto: Divulgação

Casa do Real Madrid, o Santiago Bernabéu é parada obrigatória para os apoiadores do time merengue e para os apreciadores da arte futebolística em geral, claro. O estádio que tantas vezes viu suas redes serem balançadas por gols épicos de Kaká, Cristiano Ronaldo e muitos outros também sediou partidas que ficaram gravadas na história do futebol mundial, como a final da Copa de 1982, entre Itália e Alemanha.

Milão, Itália

Estádio San Siro | Foto: Divulgação

É no estádio San Siro que acontece um dos clássicos mais disputados do planeta: o derby di Milano, entre Milan e Inter. Embora conseguir ingressos para assistir à disputa seja missão quase impossível, é bem possível visitar a casa do Milan, que conta ainda com um museu e loja do clube.

Londres, Inglaterra

Estádio Wembley | Foto: Divulgação

A capital do país que deu nome ao futebol não poderia ficar de fora. Por lá o turista não encontra um, mas vários dos estádios mais icônicos do planeta, como o Craven Cottage, o Emirates (Arsenal) e o Stamford Bridge (Chelsea). Altamente recomendável é uma visita a Wembley, sede da seleção inglesa. Os apreciadores da boa cerveja, em especial, vão se sentir em casa. É que a região do estádio conta com mais de 30 bares, todos bastante tradicionais entre os torcedores ingleses.

Se tiver tempo, o visitante pode subir até Manchester e conhecer as casas do United e do City. Também pode esticar a viagem à Liverpool, e conhecer a casa do time que levou a última Liga dos Campeões da Europa. Resumindo: o apaixonado por futebol que comprar passagens para Londres não vai se arrepender.

Buenos Aires, Argentina

Estádio La Bombobonera | Foto: Divulgação

Em uma palavra: La Bombonera. Só entrando nessa "caixa de bombons" para entender o impacto que tem uma das maiores torcidas do mundo condensada num pequeno estádio. A casa do Boca Juniors fica no colorido bairro de La Boca, que por toda sua história e arquitetura única já vale a visita. Quem passa pela capital portenha também tem a oportunidade de conhecer El Monumental, sede do arquirrival River Plate. Outro estádio que não pode ficar de fora é o Argentinos Juniors Club, onde Diego Maradona tornou-se jogador.

Berlim, Alemanha

Estádio Olímpico de Berlim | Foto: Divulgação

O Estádio Olímpico de Berlim é uma preciosidade não apenas para amantes do futebol, mas de esportes em geral. É onde aconteceu a famigerada final da Copa do Mundo de 2006, quando a Itália venceu a França nos pênaltis. O jogo deu o que falar, após a cabeçada de Zidane no italiano Materazzi. O complexo esportivo também foi sede dos emblemáticos Jogos Olímpicos de 1936, quando o norte-americano Jesse Owens, atleta negro, levou quatro medalhas de ouro em pleno regime nazista.

