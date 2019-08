Polo de geração de energia solar é aposta na Zona Franca de Manaus

Empresa com escritório em Londres, que já produz as telhas solares na China, pretende inciar a produção em Manaus ainda neste ano | Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma empresa anuncia investimentos em produção de equipamentos para geração de energia solar na Zona Franca de Manaus (ZFM). Depois da Gradiente que tenta solucionar pendencias judiciais para tirar o projeto do papel, é a vez da Ecosolaroof Holding Limited. Com fábrica chinesa e escritório londrino, a empresa pretende aportar ainda neste ano no Polo Industrial de Manaus (PIM).



A informação foi dada pelo presidente do grupo, Charles Virgílio Silva, em reunião com o titular da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti), Jório Veiga, na última segunda-feira ( 6), para apresentação do projeto industrial.

O investimento e total de mão de obra “estão sendo finalizados pela consultoria contratada pela empresa”, conforme a Seplancti.

As telhas solares fotovoltaicas da Ecosolaroof têm um sistema cerca de 30% mais barato que os painéis e potência de geração de 160 a 350 watts de energia, segundo informações dos fabricantes repassadas a Seplancti. Ele converte a energia solar em watts em diferentes níveis de potência.

O secretário executivo de Desenvolvimento da Seplancti, Renato Mendes Freitas, informou, ainda, que o sistema possibilita o aproveitamento da plataforma já existente para a instalação das telhas, permitindo 30% de redução de custo aos usuários.

No início de julho deste ano, a Gradiente anunciou que “em 60 dias” iria retornar ao PIM para fabricação de equipamentos destinados a instalações fotovoltaicas (energia solar). Os planos da empresa foram frustrados, no dia 24 do mês passado, uma vez que o plano de implantação não poderia ir adiante antes da resolução da recuperação judicial da empresa.

Com a decisão judicial, o grupo acabou ficando de fora da pauta da 287° Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), a primeira deste ano. Na ocasião, o diretor do grupo, Deusmar Pessoa Viana, informou que “o projeto industrial está pronto” e esperava “que os fatos sejam superados e que, brevemente, o nosso projeto possa ser apreciado em uma próxima reunião do CAS”. Há quase um ano, a Gradiente teve o retorno barrado pelo mesmo problema judicial.

Após encerrar as atividades em 2007 e de um arrendamento cinco anos depois, a Gradiente tenta implantar a nova fábrica no PIM com investimento de R$ 5 milhões, expectativa de faturamento de R$ 230 milhões e geração de pouco mais de 360 empregos direitos e indiretos nos primeiros três anos de funcionamento, segundo anúncio feito em julho.

Caso consiga solucionar as pendencias jurídicas, o foco da fábrica será a produção equipamentos responsáveis pela conversão da energia captada pelos painéis solares em 12 ou 19 volts para 220 e 110 volts.

No evento de anúncio do retorno do grupo ao PIM, o presidente da Gradiente, Ricardo Staub, adiantou que o objetivo é produzir sete modelos de inversores solares, de 1 mil a 10 mil watts de potência com valores de R$ 1,3 mil a R$ 7 mil. Os planos da empresa à época eram produzir cerca de 100 mil unidades na planta de Manaus até o ano de 2021.

