Vídeo: produção industrial no Amazonas cai 2,5% nos últimos 12 meses

Manaus - A produção industrial amazonense caiu -2,5% nos 12 últimos meses a contar de junho. O cenário negativo fica mais evidente na comparação com o mesmo intervalo em 2018, quando o setor apresentava alta de +10,3%, conforme dados divulgados, nesta quarta-feira (7), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E a perspectiva de melhora não vem em curto prazo mesmo com a redução da taxa básica dos juros de 6% para 5,5%.



Sobre a perspectiva para o segmento no encerramento de 2019, o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco não arrisca uma projeção. “Não num primeiro momento. Pode vir a refletir, caso o consumo aumente por conta das linhas de crédito mais baratas. Difícil projetar. Duas rodas deve cresce, mas eletroeletrônicos não".

Em 2018, a indústria do Amazonas cresceu 4,5%, segundo o IBGE.

O ambiente econômico estava mais favorável ao modelo no ano passado, segundo análise do presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon/AM), Assis Mourão Júnior. “No governo do Temer, o ministro era o Henrique Meirelles, que liberou as contas do FGTS sem restrição de valor e o saque do PIS, isso surtiu um efeito no modelo. Se a economia nacional entra em crise, o modelo ZFM entra junto, diretamente. Em Brasília, indiretamente, tem a questão da relação com o modelo, a guerra fiscal, que cria instabilidade jurídica”.

Na gestão Bolsonaro, o saque do FGTS foi restrito ao limite máximo de R$ 500. Para o economista, tal medida do governo, assim como a liberação do PIS/Pasep, vão surtir efeito na economia, mas não “aquela decolagem” esperada. “Se [o governo] não der continuidade aos estímulos, vamos voltar ao mesmo estágio”, avaliou Assis Mourão Júnior.

Medidas econômicas

Mesmo com índice da inflação em baixa e a queda da Selic, a economia brasileira ainda não reagiu devido às articulações de reformas decisivas para a economia, que devem repercutir, mas em longo prazo. “Tem o segundo turno da reforma da previdência, a reforma tributária, aspecto mais favorável aos investidores estrangeiros, o Copom [Comitê de Política Monetária] que deve baixar mais ainda a taxa de juros, outro estímulo, acredito que as medidas do governo de desburocratizar a economia numa visão neoliberal são positivas para o modelo”, avaliou o presidente do Corecon/AM.

Semestre

Conforme dados do IBGE, no primeiro semestre deste ano, a indústria do Estado apresentou queda de -0,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Com esse índice, o Amazonas ficou na sétima posição entre os Estados. Rio Grande do Sul (8%), Paraná (7,8%) e Santa Catarina (4,7%) tiveram os melhores desempenhos.

Nos primeiros seis meses do ano, a indústria de transformação do Amazonas apresentou queda de -1,0%. Considerando os subsetores, “impressão e reprodução de gravações” teve queda de -57,1%; “fabricação de produtos de borracha e de material plástico”, de -7,4%; “fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos”, -8,4%; e “fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, de -21,5%, de acordo com dados do IBGE.

Panorama Nacional

Em junho em relação a maio, a indústria do Amazonas cresceu 1,8% na série com ajuste sazonal, o resultado foi superior à média nacional (-0,6%). Considerando este intervalo, o Estado teve o terceiro melhor desempenho do país, fica atrás apenas do Pará (4,9%) e o Rio Grande do Sul (2%). O pior índice registrado foi do Rio de Janeiro: -5,9%. Em relação a junho de 2018, o setor cresceu 5,4%, ficando em primeira posição no ranking.

