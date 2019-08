Comércio ampliado cresce apenas 0,1% em junho, diz IBGE

Manaus - Depois de crescer 2% em maio deste ano no volume de vendas, as vendas do comércio varejista amazonense recuaram em junho, ao registrar alta de apenas 0,8%, na comparação com maio. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio publicada, nesta quarta-feira (7), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 5,8%. Já no comércio ampliado, a alta do setor foi muito tímida, de apenas 0,1%.

No acumulado do ano, o setor apresentou crescimento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O número aponta para uma recuperação desse indicador nos últimos três meses. Já no acumulado dos últimos doze meses, o crescimento foi de apenas 1,4%.

O resultado de 0,8% do volume de vendas em comparação com maio, levou o setor varejista do Estado a alcançar a 7ª posição entre as 27 unidades da federação. Além disso, esse resultado foi maior do que a média nacional (-0,1%). As maiores altas ocorreram no Roraima (3,4%), em Minas Gerais (1,7%) em Goiás (1,6%). As maiores baixas ocorreram no Piauí (-10%), Rio Grande do Sul (3,7%) e na Bahia (-3,5%).

Receita Nominal

Em junho de 2019, a receita nominal das vendas do varejo amazonense cresceu 1,0%, frente a maio do mesmo ano, na série com ajuste sazonal, após subir 2,3% em maio. Na comparação com junho de 2018, a receita do comércio varejista no Amazonas subiu 8,3% em junho de 2019. No acumulado do ano, o setor apresentou crescimento de 3,6% de receita em relação ao mesmo período do ano passado. E no acumulado dos últimos doze meses, um crescimento de 3,2%. Na receita nominal não é considerada a inflação do período, por isso seus percentuais são geralmente superiores ao do volume de vendas.

O resultado de 1,0% na receita nominal das vendas em comparação com maio, levou o setor varejista do estado do Amazonas a alcançar, em junho, a 7ª posição entre as 27 unidades da federação. Além disso, esse resultado foi maior do que a média nacional (-0,3%). As maiores altas ocorreram no Roraima (3,3%), em Minas Gerais (1,7%) e no Pará (1,5%). As maiores baixas ocorreram Piauí (-14,1%), Rio Grande do Sul (-5,4%) e Tocantins (3,8%).

Ampliado

O volume de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, teve crescimento de 0,1% em junho de 2019 frente a maio de 2019. Por outro lado, em relação ao ano passado, o volume de vendas cresceu 5,5% frente a junho de 2018. O acumulado do ano registrou resultado positivo de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O acumulado nos últimos doze meses continua positivo (5,3%) em relação ao mesmo período do ano anterior.

A receita nominal de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, teve aumento de 0,3% em junho de 2019 frente a maio. O comércio varejista ampliado aumentou a receita nominal em 8,4% frente a junho de 2018. Assim, o varejo ampliado acumulou 6,2% no ano no volume de vendas. O indicador acumulado nos últimos doze meses continua positivo (7,5%).