Venda de mais de R$ 500 mil em produtos regionais são intermediadas

Manaus- Os consumidores em Manaus podem encontrar produtos regionais em grandes supermercados da capital amazonense, por meio do Balcão de Agronegócios . O programa do Governo do Estado, executado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), intermediou no mês de julho 121.900 mil quilos de alimentos cultivados em 8 municípios da região metropolitana. A ação movimentou em recursos um total de R$ 257.730 mil.

Os produtos regionais tiveram como destino os supermercados Nova Era, Atacadão, Feira do Produtor e agroindústrias. Os alimentos disponibilizados foram: macaxeira, pimenta, banana pacovã, açaí, couve, mamão, banana, queijo coalho e jerimum.

Participaram do programa os municípios de Anamã, Autazes, Coari, Careiro da Várzea, Iranduba, Rio Preto da Eva, Manacapuru e Manaus. “Além das feiras realizadas semanalmente, a ADS também atua na inserção dos produtos regionais da agricultura familiar nos grandes mercados, oferecendo ao manauara produtos frescos e de qualidade e gerando negócio e renda para o produtor rural”, comentou o presidente da ADS, Flávio Antony Filho.

Maior venda

O açaí ficou entre os produtos que mais se destacaram no mês de julho. Ao todo, foram intermediados 86 mil quilos do produto para as agroindústrias Manaós Polpas e Produtos Curumim, movimentando R$ 183.200 mil. Já no mês de junho, a comercialização do açaí caroço foi de 110 mil quilos, gerando R$ 220 mil em recursos.

Movimentação em junho

O Balcão de Agronegócios da ADS comercializou um total de 133.350 mil quilos de alimentos regionais, movimentando R$ 281.770 mil em recursos, no mês de junho.

*Com informações da assessoria