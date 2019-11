Fórum de Bicicletas debate mobilidade e economia sustentável em Manaus

Manaus - “A bicicleta como fonte geradora de renda e emprego”, este é o tema da oitava edição do Fórum de Bicicletas Manaus, realizado anualmente pelo Pedala Manaus. O evento acontece nos dias 17 e 18 de agosto, contextualizado o cenário do uso da bicicleta nos Amazonas.

O evento é gratuito e tem a proposta de ser um fórum aberto para quem não pedala e precisa ver a bicicleta de outra forma. "Vamos mostrar que a bicicleta funciona como agente desenvolvedor de negócios como turismo, entrega, logística e até no âmbito do microfinanciamento", explica o representante do Pedala Manaus, Paulo Aguiar.

No sábado (17), a programação acontece no Departamento Regional do SENAI Amazonas, situado na avenida Rodrigo Otávio, 2394, bairro Distrito Industrial I (Bola da Suframa), a partir das 8h30, com debates, painéis, apresentação de projetos, mesas redondas e intervenções urbanas, com participação do Poder Público Municipal e Estadual, iniciativa privada e representantes de ONGs que trabalham a mobilidade ativa.

No domingo, (18), o estacionamento da Caloi Norte, no Distrito Industrial, recebe das 8h às 12h, o Festival Bike Experience, com passeios guiados, exposição de bicicletas, bike foods, programação cultural com artistas locais, oficina de mecânica básica para mulheres e atividades infantis.

"A cada ano o fórum debate um tema diferente. E em 2019, o cenário econômico nos inspirou a falar sobre a bicicleta como agente gerador de renda, além de ser um meio de transporte ", conta Paulo Aguiar.

O tema é uma continuidade à discussão do ano passado, que foi a transversalidade da bicicleta dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU . O objetivo do fórum é apresentar a visão de como a bicicleta, além de ser uma opção sustentável e de baixo custo, promove a saúde e inclusão social, contribuindo economicamente com as cidades e seus habitantes.

Cenário econômico inspirou Pedala Manaus a falar sobre a bicicleta como agente gerador de renda. | Foto: Divulgação

"Quanto mais estimular o uso da bicicleta, seja ela de que forma for, mais as indústrias daqui vão produzir, mais empregos", afirma Paulo.

Só em 2018, as indústrias de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 52.211 unidades em janeiro, o que representa alta de 49,8% sobre o mesmo período de 2017 (34.849), segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Já estão confirmados grandes nomes do movimento pela mobilidade urbana no Brasil: JP Amaral (Bicicleta nos Planos), Zé Lobo (Transporte Ativo / RJ), Cyro Gazola (Presidente da Caloi Dorel Sports e VP de Bicicletas na ABRACICLO), Juliana Decastro (Programa de Engenharia de Transportes – Coppe / RJ e Núcleo de Estratégico de Transporte e Turismo – PLANETT), Suzana Nogueira (União dos Ciclistas do Brasil – UCB), Giancarlo Clini (Aliança Bike – marca Scott no Brasil), Renata Falzoni (Bike é Legal/ ESPN), entre outros.

Confira a programação completa!

Sábado - 17 de agosto



Local: Departamento Regional do SENAI Amazonas

Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial I (Bola da Suframa)

08h30 – Abertura Pedala Manaus e Governo do Estado do Amazonas





Mesa #1 Geração de Renda e Emprego



08h40 às 09h – P#1: Logística de entrega - Zé Lobo / Transporte Ativo - RJ

09h às 09h20 – P#2: Bike mensageiras - Tássia Furtado / RS

09h20 às 09h40 – P#3: Empreendendo de bike - Rodrigo Valério / Manaus

09h40 às 10h – P#4: Negócios com cicloturismo - Juliana Decastro / Coppe - UFRJ

10h às 10h20 – Mesa Redonda: Mediadora Suzana Nogueira / UCB - SP

10h20 às 10h40 – Intervalo







Mesa #2 A Representatividade da Bicicleta na Cidade de Manaus

10h40 às 11h – P#1 - A indústria da bicicleta – Cyro Gazola (Pres. da Caloi) / ABRACICLO

11h às 11h20 – P#2 - A economia da bicicleta – Giancarlo Clini / ALIANÇA BIKE

11h20 às 11h40 – P#3 - Prefeitura de Manaus – Prefeito Artur Virgílio

11h40 às 12h - Mesa Redonda: Mediadora Renata Falzoni / Bike é Legal - SP

12h30 às 14h30 – Almoço



Mesa #3 Políticas Públicas

14h30 às 14h50 – P#1: Bicicletas compartilhadas e a economia – Juliana Minorello / Tembici - SP

14h50 às 15h10 – P#2: Parcerias para o ciclismo urbano e negócios inclusivos - Guilherme Cipullo / Itaú - SP

15h10 às 15h30 – P#3: Bicicleta e Políticas Públicas - JP Amaral / Bicicleta nos Planos - SP

15h30 às 15h50 – P#4: Uma nova visão para o Amazonas – Dep. Estadual João Luiz / ALEAM

15h50 às 16h10– P#5: Economia sustentável sobre duas rodas – Eduardo Taveira / SEMA

16h10 às 16h30 - Mesa Redonda: Mediador Professor Doutor Augusto Rocha / UFAM

16h30 – Encerramento



Domingo - 18 de agosto

Festival Bike Experience

Local: Estacionamento Caloi Norte S. A.

Av. Abiurana, 150 - Distrito Industrial I

Horário: 08h às 12h





Atividades:

•Passeios guiados pelo distrito industrial com bicicletas emprestadas pela Caloi

•Expositores, Bicicletarias, grupos de pedal

•Bike foods

•Bike Fit

•Test drive de bikes Caloi

•Bike Park Caloi (trilha Camaleão MTB)

•Visita guiada a fábrica Caloi

•Programação cultural com artistas locais (música)

•Oficinas para mulheres (mecânica básica)

•Atividades para crianças