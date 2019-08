Por falta de troco, comércio no AM busca soluções e cria promoções

Manaus - A falta de troco nos estabelecimentos comerciais para os clientes é comum no comércio em Manaus. E para solucionar o problema, comerciantes adotam alternativas que incentivam a rotatividade de moedas nos estabelecimentos e a valorização do troco na compra e venda.



As moedas nos valores de R$0,05, R$0,10, R$0,25, R$ 0,50 e R$ 1 são as principais quantias que ficam fora do comércio. Segundo o economista e professor universitário Wallace Meirelles, essa economia monetária é essencial. “A falta de moeda em circulação no comércio é um problema antigo. A população tem uma tendência a guardar a moeda que fica fora de circulação e gera essa problemática que no final é calculado em um prejuízo em milhões para o país”, destaca o economista.

Entre as iniciativas encontradas pelos comerciantes locais para não sofrerem com a falta de troco, estão o estímulo e gratificação aos seus consumidores que facilitam a recirculação das moedas no comércio.

As opções para que as moedas voltem a circular e garantam o repasse do troco no processo de compra e venda, os comerciantes adotam campanhas para incentivarem os clientes a trocarem o dinheiro e de acordo com a quantidade trocada, o cliente garante uma premiação, diferente em cada estabelecimento.

O exemplo da ação é a padaria Lisboa, localizada no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, que ao enfrentar dificuldades em repasse de troco ao cliente, iniciou a campanha 'Traga suas moedas', que a cada R$ 50 em moedas podem ser trocadas por cédulas nos estabelecimentos e o consumidor ganha um pão caseiro. E a cada R$ 100 em moedas, o consumidor ganha um bolo caseiro.

A gestora do estabelecimento Kassia Matos, conta que a iniciativa começou há um ano e seis meses na padaria e que antes tinha que trocar moedas com os cobradores de ônibus. "As moedas infelizmente não estavam rodando no estabelecimento, trocávamos as moedas, mas quando acaba, não tinha nova circulação", destaca a gestora.

Kassia também destaca que a ação atendeu as expectativas e necessidades do comércio e fidelizou clientes no estabelecimento comercial. "Temos clientes de diversos públicos e independentemente do valor que ele tem para pagar o produto, precisamos ter o troco necessário. Então a nossa demanda de moeda é muito grande".

A supervisora de caixas do estabelecimento Francideice Mendonça, conta que ação surgiu a partir da ideia de garantir o direito do consumidor. "Não queríamos causar danos aos consumidores com a compra de produtos e ficar sem receber o troco exato. Então, a ação das pessoas trazerem moedas para mantermos a circulação foi uma ação essencial", destaca a supervisora.

A aposentada Isabel Souza, de 72 anos, e o neto Leonardo Souza, de 9 anos, juntam as moedinhas mensalmente em um cofre e todos os meses retiram o dinheiro e levam para serem trocas por cédulas e conta que já ganhou diversos prêmios. Para Isabel, a prática favorece os clientes e comerciantes. “O meu neto passou a valorizar as moedas com esse processo de troca nos estabelecimentos. Ele sabe que é necessário ter uma poupança e está entendendo que as moedas são mais necessárias no mercado local do que ficarem paradas. E essas ações de brindes em troca o incentiva sempre”, desta a aposentada.

Alternativa digital

A dificuldade de devolver o troco nas compras no comércio em Manaus, foi a problemática que fez os co-fundadores do startup Trocados, Silvestre Paiva e Amaike Kerique, pensarem em alternativas para que o troco estivesse disponível nos estabelecimentos locais.

E em 2014, a dupla fundou a empresa que mantém o troco virtual no aplicativo do celular e pode ser transferido para uma conta bancária ou ser utilizada em compras de lojas parceiras do aplicativo, na compra de créditos para aplicativos de transporte urbano particular e recarregar cartões para transportes coletivos.

A dificuldade de devolver o troco nas compras no comércio em Manaus, foi a problemática que fez os co-fundadores do startup | Foto: Divulgação

O funcionamento da Trocados é simples. Um software é instalado no computador dos estabelecimentos comerciais onde o consumidor irá informar o número de telefone. Após esse processo, o consumidor irá receber uma mensagem de texto com as instruções a serem realizadas: baixar o aplicativo da Trocados gratuitamente e realizar o cadastro aplicativo para receber o troco no celular.

De acordo com o co-fundador, Silvestre Paiva, o trabalho da startup Trocados envolve muito mais possibilidades e alternativas criativas de utilizar o troco. "A Trocados trabalha com inclusão digital, de inserir o troco em versão digital para pessoas que moram no interior e que podem utilizar a tecnologia e os benefícios do aplicativo de uma forma constante no seu dia a dia", destaca o co-fundador.

A Trocados foi uma das empresas selecionadas no Programa Sinapse da Inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) | Foto: Leonardo Mota

A Trocados foi uma das empresas selecionadas no Programa Sinapse da Inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). O programa recebeu 1,2 mil participantes e selecionou 40 empresas para receberem um prêmio em dinheiro para acelerar o projeto e a Trocados foi uma das empresas selecionadas. E atualmente, a está presente em 40 estabelecimentos comerciais de diversos ramos comerciais presentes em Manaus e, também nos municípios de Parintins, Itacoatiara e Tefé.



Responsabilidade do comerciante

No processo de compra e venda, o troco é de responsabilidade do estabelecimento que vende o produto e o Código de Defesa do Consumidor , assegura os clientes nas práticas abusivas cometidas nesse processo. De acordo com a advogada Alana Paiva Frazão, o comerciante não pode oferecer um produto para completar o valor do troco ou como forma de troco.

"A prática de entregar alguma bala ou chocolate para complementar é muito comum, mas é uma prática abusiva ao consumidor. O comerciante deve vender seu produto por um valor que seja possível de troco. Alguns exemplos são mercadorias vendidas a variações com 99 centavos, o preço não é completo e dificulta o troco no valor correto", destaca a advogada.

Entre as práticas abusivas, a advogada destaca também, que o comerciante não deve estabelecer um valor limite para troco nos comércios, uma prática muito comum em transportes públicos. “O direito do consumidor esclarece que é irregular estipular uma taxa especifica para facilitar o troco. Se o consumidor tiver uma cédula com valor acima, o fornecedor do transporte e demais comerciantes não podem impor circunstâncias para que o cliente faça pagamentos opcionais. Se o cliente tem dinheiro para realizar a compra é de obrigação do comerciante receber e ser responsável pelo troco correto ao cliente", Ana Paiva.

Segundo a advogada, as alternativas que os comerciantes adotam, como brinde ao trocarem dinheiro não é uma prática abusiva. " Nesta situação, presentear os clientes por trocarem moedas por cédulas com o objetivo de facilitar trocos e circulação das moedas, não configura nenhuma irregularidade", destaca.

Circulação de moedas

A circulação da moeda no mercado é de responsabilidade do Banco Central | Foto: Reprodução

O economista Wallace Meirelles, também destaca que a circulação da moeda no mercado é de responsabilidade do Banco Central. “A falta de troco gera um problema, pois a economia monetária é muito importante para o país e com a falta de circulação pode resultar um prejuízo de milhões nos cofres públicos. E cabe ao Banco Central acompanhar a evolução da moeda no mercado e também a preservação de sua circulação”, destaca o economista.



De acordo com informações divulgadas em fontes oficiais do Banco do Brasil, as empresas com dificuldade de obterem troco podem procurar os bancos e realizarem um processo de forma gradual que inclui, primeiro em procurar o banco que a empresa possui a conta e realizar pedido na gerência, e em seguida deve ser realizada a contratação do Serviço de Atendimento aos clientes do banco, e em casos de não atendimento, o comerciante deve realizar um comunicado com a associação da classe comercial em que pertence, que então serão as responsáveis para comunicar ao Banco Central das dificuldades enfrentadas pela localidade.

O Banco Central, por meio de um banco associado, mantém guichês de fornecimento de troco à população sem agendamento prévio. O fornecimento de trocos é destinado a pessoas físicas e não atende empresas, pessoas jurídicas. Em Manaus, as pessoas interessadas podem procurar o Banco do Brasil, localizado na Praça XV de novembro, localizada no Centro da cidade.