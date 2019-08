Grupo Simões no AM cria Comitê para promover a diversidade e inclusão

| Foto:

Manaus - Cada vez mais empresas no mundo têm adotado medidas para promover a diversidade e inclusão, e recentes estudos têm apontado que entre as principais vantagens, com isso, refletem-se nos ganhos em inovação, desempenho, engajamento e retenção de talentos. Seguindo essa linha, o Grupo Simões acaba de criar um Comitê de Diversidade.

A diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) do Grupo Simões, Tânia Corrêa, destaca que a diversidade entre seus funcionários, seja ela de gênero, orientação sexual, idade, étnica ou cultural, deve ser considerada como uma riqueza, e por isso deve ser valorizada e promovida por todos.

" “Queremos ir além da governança corporativa do Grupo Simões, que determina o respeito às diferenças e o combate à discriminação. Através do Comitê de Diversidade, nos propomos a potencializar a singularidade das pessoas, em busca de uma empresa mais justa, criativa, inovadora, engajada e motivada”, explica a diretora de DHO. " Tânia Corrêa, Diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Grupo Simões

A iniciativa é o pontapé inicial para discutir e propor o desenvolvimento de práticas que auxiliam na adoção de ações inclusivas, levando em conta as muitas características de seus colaboradores.



De acordo com uma pesquisa conduzida pela Cia de Talentos, por exemplo, a partir do momento que os colaboradores percebem a diversidade como ponto positivo da organização, tornam-se mais engajados e dispostos a ir além de suas responsabilidades formais. E a existência de conflitos (que prejudicam produtividade e eficiência) chegam a ser 50% menor que nas demais organizações.