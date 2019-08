Construção civil deve contratar 3 mil no Amazonas

Manaus - A construção civil prevê a contratação de até 3 mil trabalhadores nos próximos meses. Em torno de dez novas obras serão iniciadas entre agosto e setembro, entre elas o novo viaduto. A construção de um ambiente propício para o setor é complementado com a queda do custo para construir no Amazonas por metro quadrado (m²), divulgada na quinta-feira (8), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Há ainda a articulação do Sindicato da Construção Civil do Amazonas com o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) na tentativa de reaquecer o mercado por meio da retomada de obras paradas.

“Mais obras vão começar agora e devem contratar 2 mil a 3 mil trabalhadores. São obras da Direcional Engenharia, cinco canteiros da MRV, duas obras da MCA, Platinum. A J.Nasser terá o canteiro de obras do viaduto. São em torno de dez obras”, adiantou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Montagem e Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sintracomec/AM), Cícero Custódio.

Além disso, o custo médio para construir por m² no Estado caiu 0,54% em julho em comparação a junho deste ano. Chegou a R$ 1.099,82. Desse total, R$ 610,03 são relativos a gastos com material e R$ 489,79 com mão de obra, conforme números do IBGE.

Em julho, os trabalhadores do setor fecharam acordo coletivo para reajuste salarial de 3,5%, que deve começar a ser pago a partir deste mês. “A mercadoria vem de fora, o custo é mais alto, mas pela convenção coletiva esse custo não pode ser descontado do trabalhador (...) esse aumento dos trabalhadores, as empresas tiram em cima dos contratos”, o presidente do Sintracomec/AM.

Na tentativa de aquecer ainda mais o mercado, o setor tem articulado com o TCE/AM a retomada de obras paralisadas no Estado. Conforme relatório do Tribunal somam 80 unidades que totalizam R$ 836 milhões. “Levamos essa vontade do setor de aquecer o mercado através dessas obras, da realocação de recursos, da proposta de trabalhar com empresas qualificadas e também que consiga fazer um trabalho com as licitações do Estado para que sejam mais claras, não sejam concentradas em uma empresa só, sejam mais pulverizadas”, explicou o presidente do Sinduscon/AMFrank Souza.

Nacional

Nos dados do IBGE, o Amazonas apresentou índices melhores que a média nacional. O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) aumentou 0,68% em julho. O custo nacional da construção por m² chegou em julho em R$ 1.143,65. Esse valor corresponde R$ 597,92 a materiais e R$ 545,73 de mão de obra. Já no comparativo dos primeiros sete meses deste ano com os do ano passado, o custo subiu 2,66% e no acumulado dos últimos 12 meses 4,42%.

O sul do Brasil apresentou a maior alto no custo da construção: 1,22%. O índice teve impacto de fatores como aumento no custo de materiais em todos os Estados da região e acordo coletivo no Paraná. A região norte apresentou o segundo maior incremento, 0,20%, alcançando o maior custo regional por m² do país: R$ 1.146,07, seguido do nordeste (R$1.060,26); sudeste (R$ 1.196,52); sul (R$1.197,14) e centro-oeste R$ 1.134,91.