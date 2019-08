Vivere Imóveis estará participando da CasaAmazônia com stand de 60 m²

A Vivere Imóveis estará com um stand de 60 m² decorado e projetado pelo escritório Freire Alcântara | Foto: Divulgação

Manaus - Em tempos de globalização, estratégias de fidelização de marca e aproximação com o cliente, a arquitetura comercial passa a ser uma peça fundamental para o negócio. Um exemplo é apostar nessa ferramenta e criar um ambiente de lounge devidamente projetado e adequado para conseguir o crescimento de vendas e deixar o seu cliente mais à vontade, com ajuda de profissionais qualificados para o desenvolvimento do projeto. Mas o que é um lounge? O termo que vem do inglês pode até significar sala de espera, no entanto, tem sido usado nos mais variados sentidos para definir um local aconchegante.

Vivere Imóveis vai apresentar as melhores opções de empreendimentos no Amazonas | Foto: Divulgação

A Vivere Imóveis estará com um stand de 60 m² decorado e projetado pelo escritório Freire Alcântara para apresentar as melhores opções de empreendimentos no Amazonas, durante a 1ª edição Mostra & Feira de Arquitetura, Design de interiores e Construção CasaAmazônia que tem início neste sábado, (10), no Centro de Convenções Vasco Vasques e segue até o dia 18 de agosto, das 16h às 23h.

Para o diretor da Vivere, Rodrigo Oliveira, esta é uma estratégia de mercado para posicionamento da marca | Foto: Divulgação

Para o diretor da Vivere, Rodrigo Oliveira, esta é uma estratégia de mercado para posicionamento da marca e a utilização da criatividade do arquiteto para criar essa atmosfera é extremamente importante. “Vamos nos apresentar não só como imobiliária, mas apresentaremos vários serviços que são sinérgicos entre sim e vamos reforçar a mensagem que a economia colaborativa é um caminho para que as empresas maximizem resultados”, ressalta Oliveira.

A arquitetura comercial passa a ser uma peça fundamental para o negócio | Foto: Divulgação

Para ele, nem tudo é venda. É necessário ter visão no mercado mobiliário. “Às vezes você tem estratégia, que tem a ver com consolidação de marca. E às vezes investimentos institucionais, como esses da feira, produzirão resultado prático no futuro. O objetivo é que a marca Vivere seja relevante na memória das pessoas para que elas associem a imóveis”.



A Vivere estará com um stand de 60 m²estilo industrial e com cores que representam a sua logomarca | Foto: Divulgação

De acordo com arquiteta do escritório Freire Alcântara, Letícia Freire, a concepção criada para o ambiente foi inspirada no empreendimento e na visão da empresa trazendo ao stand um estilo industrial e com cores que representam a sua logomarca. Além de apresentar nichos que dão abertura à visibilidade às outras empresas que possuem parcerias. “O stand foi dividido em 03 espaços: o primeiro está representado como o lounge estilo Bossa Nova, com o objetivo de reunir o público à confraternização e maior para apropriação do espaço projetado. O espaço central irá possuir uma projeção com função de interatividade ao público, e o terceiro ambiente está configurado para a divulgação e atendimento das marcas”, conclui.



*com informações da Assessoria