Jair Bolsonaro nega a criação da CPMF na reforma tributária

Manaus - O presidente Jair Bolsonaro (PSL) negou, na sexta-feira (9), que seu governo tenha planos de recriar a CPMF por meio da reforma tributária que será apresentada semana que vem ao Congresso Nacional. "Já falei que não existe CPMF. O que ele [Marcos Cintra, Secretário da Receita] quer mexer, é tudo proposta. Não vai depois dizer lá na frente que eu recuei. Tudo é proposta", disse.



A declaração, feita na saída do Palácio da Alvorada, ocorre um dia depois de o secretário da Receita, Marcos Cintra, ter apresentado o projeto da equipe econômica para reestruturação tributária do país. Segundo ele, o texto terá um tripé formado por reforma do IR (Imposto de Renda), imposto único sobre consumo e serviços e uma contribuição previdenciária sobre movimentações financeiras.

O presidente foi questionado sobre se concordava com a criação de um tributo análogo à CPMF, que incida sobre as transações financeiras. Ele esquivou-se da pergunta e ironizou as críticas que recebeu por ter proposto o fim da previsão de crime para trabalhos análogos à escravidão. "Hoje em dia não pode falar nada em análogo, né Moro? Tem muita coisa análoga por aí", disse.

O presidente disse que, com a reforma, o governo pretende facilitar o Imposto de Renda. "Nós queremos facilitar o Imposto de Renda, aumentar a base, acabar com algumas deduções, diminuir o imposto máximo de 27,5%, diminuir um pouco. Essa que é a ideia: facilitar". Ele defendeu o fim das deduções de gastos com saúde e educação como contrapartida para redução da alíquota.

"Grande parte paga imposto de renda e recebe. Para que essa brutal democracia [quando quis dizer, burocracia]? Sabemos que não são todos. Muita gente arranja nota fiscal para justificar educação, saúde. A gente quer acabar com isso daí simplificando.", afirmou, acrescentando que todas as medidas hoje estão em estudo. "[Sobre] CPMF que eu posso falar: não [haverá]".

As mudanças na tabela do Imposto de Renda passam ainda por uma correção pela inflação da faixa de isenção. Se a faixa de isenção for corrigida apenas pela inflação, a equipe do ministro Paulo Guedes (Economia) não conseguirá atender promessa feita por Bolsonaro durante as eleições. Na campanha, ele afirmou que estenderia a isenção de IR para pessoas que ganham até cinco salários mínimos, o que equivaleria a R$ 4.990,00 (hoje, o benefício é válido para quem ganha até R$ 1.903,98 mensais).

Os estudos preliminares já indicam que não há recursos para esse tamanho de isenção e que essa faixa já é superior à média de países equiparáveis. "Eu falei isso durante a campanha, falei isso sim. Eu tinha conversado com o Paulo Guedes. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Eu acho que quem ganha até cinco salários mínimos em grande parte eu acho que todo mundo tem o imposto retornado para ele. Se a gente puder facilitar a vida deles, né? Seria muito bom no meu entender".

Bolsonaro disse ter conversado com a equipe de Guedes para que "mesmo que não mude nada [aumento da faixa de isenção], pelo menos corrigir pela inflação".