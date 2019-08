Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 9 milhões na quarta-feira (14)

As dezenas sorteadas foram: 02-16-21-42-50-56 | Foto: Divulgação

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.178 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado 10), em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 02-16-21-42-50-56.



O prêmio acumulou pela segunda vez seguida, e a Caixa Econômica Federal deve pagar R$ 9 milhões na quarta-feira (14).

A Quina saiu para 25 apostas, que vão levar para casa R$ 63.031,11. Um total de 2.304 ganhadores acertaram a quadra e vão receber R$ 977,04.. O jogo de seis números custa R$ 3,50.

*Com informações da Agência Brasil