Tarifa vermelha de energia pode confundir consumidores

Manaus- Os consumidores devem ficar em alerta os consumidores sobre a vigência da bandeira tarifária vermelha, patamar 1, no mês de agosto anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Isso acontece quando há uma previsão de redução nos níveis dos principais reservatórios das hidrelétricas e, por consequência, a ativação das unidades termoelétricas, o que pode ter um impacto nas contas de energia.

Segundo o secretário-interino da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria (Semdec), do Procon Manaus , Rodrigo Guedes, a cobrança extra de R$ 4 a cada 100 quilowatts-hora consumidos é bem superior ao cobrado pela bandeira tarifária amarela do mês de julho que foi de R$ 1,50 a cada 100 kWh. “O consumidor precisa ficar atento, porque se o consumo do mês anterior se mantiver, deve ocorrer um aumento automático e significativo da conta de energia”, alertou.

Nesse caso o consumidor deve observar com cuidado qualquer alteração na fatura de energia. “É preciso ficar atento para que não seja feita uma reclamação sem fundamento sobre cobrança indevida junto ao Procon Manaus. Sempre quando temos a tarifa vermelha em vigor, nós recebemos alguns consumidores que não sabem que neste período existe uma tendência de que o valor venha quase 4 vezes mais alto se não houver uma economia de energia”, disse Guedes.

Em junho deste ano, a bandeira tarifária chegou a ser verde quando não tem nenhuma cobrança extra para a população.

Veja algumas dicas para economizar energia:

1- Evite utilizar o chuveiro elétrico

2- Tire das tomadas os equipamentos elétricos que não estejam sendo utilizados;

3- Troque as lâmpadas incandescentes ou fluorescentes pelas de led;

4- Utilize a máquina de lavar e de secar apenas quando tiver uma grande quantidade de roupas;

5- Quando o ar-condicionado estiver ligado mantenha as portas e as janelas fechadas, além de vedar qualquer saída de ar como orifícios nas paredes.

*Com informações da assessoria