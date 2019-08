Em pesquisa, Procon-AM encontra gasolina comum entre R$ 4,09 e R$ 4,39

O diesel nas versões comum e o S10 estão à venda com preco mais em conta: R$ 3,49 e R$3,61 | Foto: Divulgação

Manaus - Em nova pesquisa de preços de combustíveis, o Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) visitou, nesta sexta-feira (09), 57 postos que funcionam em Manaus e constatou que os valores praticados nos preços da gasolina comum variam entre R$ 4,09 e R$ 4,39, passando por diversos preços. Já a da versão aditivada, apresenta preços entre R$ 4,12 e R$ 4,69.



"É mais uma baixa nos preços nos combustíveis, o que comprova que as fiscalizações e autuações do Procon-AM deram resultado. Esse mercado, agora, está se comportando de maneira um pouco mais saudável, haja vista os variados preços praticados e isso proporciona ao consumidor o poder de analisar e escolher o que mais lhe convém", explica o titular do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Etanol e diesel também foram pesquisados e o valor mais baixo do álcool é R$ 3,15. O diesel nas versões comum e o S10 estão à venda com preço mais em conta: R$ 3,49 e R$3,61 respectivamente.

*Com informações da Assessoria