Afeam informa novo horário de atendimento ao público

Manaus- A partir do dia (2) de setembro, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (Afeam) irá alterar o horário de atendimento ao público, que passará a ser das 8h às 14h. Palestras, assinaturas de contrato, renegociações de crédito, agendamento para cadastro de clientes da Afeam e informações seguirão o novo horário.

A medida foi tomada para facilitar o acesso dos clientes, que já procuravam a Afeam neste horário (cerca de 23% do atendimento total do público é realizado das 8h às 9h). A mudança segue a Resolução 2.932/2002 do Conselho Monetário Nacional, conforme o seu Art. 1º, que faculta às instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil a estabelecerem o horário de funcionamento de forma independente.

*Com informações da assessoria de imprensa