Vídeo: comerciantes podem ser multados por obstrução de calçadas

Manaus- A situação tem se tornado comum em Manaus. Em áreas de comércio é possível se deparar com produtos nas calçadas obstruindo a passagem dos pedestres. A atividade é irregular e pode gerar multa aos comerciantes na cidade. O lugar de passagem dos pedestres dão lugar à bancas de frutas e verduras, vitrines de eletrodomésticos, colchões, bolsas, roupas e motocicletas.

A ação é ilegal e pode gerar multa | Foto: Reprodução TV Em Tempo

De acordo com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), nehnhuma calçada, que é a via de acesso aos pedestres, pode ser obstruída sem que haja uma autorização prévia da Prefeitura de Manaus e para isso, é preciso obedecer algumas regras, entre elas consiste que a calçada tenha pelo menos um metro e meio de largura.

Os veículos estacionados irregularmente também prejudicam a passagem de pedestres. De acordo com o artigo 181 do código de trânsito brasileiro, estacionar veículos em passeios ou áreas destinadas a pedestres é infração grave, com multa prevista em R$ 195,23 e cinco pontos na carteira nacional de habilitação, além da remoção do veículo.

Os objetos expostos nas calçadas dificultam a transição dos passageiros | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Até o mês de junho de 2019 foi aplicado um valor de mais de R$ 5 mil (5.453) em multas na capital. Para denúncias de obstrução de calçadas podem ser feitas ao Implurb pelo telefone:161.