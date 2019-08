Vai pagar o IPTU em Manaus? Sexta parcela vence na quinta

O recolhimento fora do prazo acrescerá 1% de juros de mora ao mês e multa diária de 0,33%. | Foto: Divulgação

Manaus - A 6ª parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), do exercício 2019 em Manaus, vence nesta próxima quinta-feira, 15, para os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado.



Conforme o Decreto nº 4.264, que regulamento o lançamento do imposto neste ano, publicado na edição 4.515 do Diário Oficial do Município (DOM), o recolhimento fora do prazo acrescerá 1% de juros de mora ao mês e multa diária de 0,33%.

A Semef remeteu os carnês de pagamento do IPTU via Correios ainda no mês de fevereiro. Mesmo assim, o contribuinte pode emitir a segunda via das guias para pagamento na página do Manaus Atende na internet: http://manausatende.manaus.am.gov.br

Mais informações poderão ser obtidas por meio do call center 156.