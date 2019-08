Fametro inaugura sede em Tefé com oferta de 12 cursos

Tefé - Uma comemoração calorosa e emocionante, com direito a apresentação musical e fogos de artifício, representou de maneira formal a inauguração de mais um empreendimento do Grupo Instituto Metropolitano de Ensino (IME), responsável pelas Faculdades Fametro . Desta vez, uma nova instituição de ensino foi inaugurada em Tefé.



A festa ocorreu na nova sede, localizada no centro de Tefé, e contou com a participação de autoridades da cidade, profissionais que trabalharão na unidade de ensino e a equipe do Grupo IME e da Fametro responsáveis pelo projeto de expansão.

Inauguração da nova Fametro em Tefé | Foto: Divulgação

Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque, reitora da Fametro, afirmou durante discurso que a Fametro Tefé conta com uma estrutura moderna e impecável, onde serão ofertados 12 cursos semipresenciais para a população tefeense e moradores das proximidades. A aula inaugural aconteceu na última segunda-feira, dia (12) de agosto de 2019.

“Essa inauguração é super importante e um grande marco, pois por onde a educação chega ela abre portas. Estamos hoje investindo capital e trabalho nesta nova unidade, para que ela invista nas pessoas que querem estudar e investir em suas carreiras. Tenho certeza que daqui há 10 anos estaremos comemorando o sucesso de Tefé”, comentou Maria do Carmo.

Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque, reitora da Fametro | Foto: Divulgação

Na cerimônia, os presentes conheceram a nova coordenadora da sede de Tefé, a professora Gisele Braga. Ela falou aos presentes sobre a emoção de fazer parte da nova equipe e a importância da chegada da Fametro em outros municípios do Amazonas.

“É uma profunda emoção materializar um sonho e uma vontade de trazer aos interiores ensino de qualidade. Acredito que agora vamos possibilitar o nascimento de um legado de pensadores com altíssima qualidade de conhecimento”, comentou Gisele Braga.

Coordenadora da FAMETRO TEFÉ Gisele Braga e ao lado Pró-reitora Cinara Cardoso | Foto: Divulgação

O diretor administrativo da Fametro, Wellington Lins Jr. um dos responsáveis diretos pela expansão do Grupo, falou sobre o esforço conjunto que levou à construção e abertura de novas unidades da Fametro por cidades do interior do Estado. “É tudo parte de um esforço conjunto. Na construção das faculdades sempre temos em mente unir sustentabilidade e inclusão social, que acredito que seja o agente transformador de realidades”, disse. Durante seu discurso Lins Jr agradeceu ao pai Wellington Lins, dono do Grupo IME. “É um privilégio ser seu filho e trabalhar com o senhor todos os dias. O senhor me ajuda a trazer um pouco da vocação de empreendedorismo para dentro mim”.

Wellington afirmou que, em breve, a Fametro também continuará sua expansão, mas desta vez para quatro estados brasileiros: Distrito Federal, Pará, Roraima e Ceará. “Vamos transformar a Fametro num modelo de ensino não somente no Amazonas, mas em todo o Brasil. Fametro: de Manaus para todo o país”.

Diretor administrativo da Fametro, Wellington Lins Jr. | Foto: Divulgação

A moradora de Tefé, Luana Silva, comentou com a equipe de comunicação da Fametro sobre a nova unidade de ensino no município. “Estou muito feliz de agora nós podermos ter uma faculdade com um padrão de qualidade de ensino. Agora posso estudar na minha terra, prosperar aqui! O prédio é lindo e a faculdade fica perto da minha casa, muito bem localizada. Desejo muito sucesso”.

Esta é a segunda expansão da Fametro pelo interior do estado este ano, sendo a anterior em junho, na cidade de Parintins. Tefé é a maior cidade em relação à população na região do médio Solimões, contando com 62 mil pessoas, e concentra importantes serviços públicos que atendem a população rural e moradores de municípios vizinhos.

Nova Unidade em Tefé | Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria