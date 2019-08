Quer comprar sua casa? Feirão oferta 500 imóveis em Manaus

Imóveis estão localizados no Tarumã, próximo a escolas, hospitais, shoppings e hipermercados | Foto: Divulgação

Manaus - Dados recentes da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-AM) apontam que o mercado imobiliário de Manaus tem tido bons resultados nos últimos meses. Para se ter uma ideia, no primeiro semestre deste ano, setor teve um faturamento de R$ 486 milhões. E para garantir que a economia amazonense continue aquecida, nos dias 16, 17 e 18 deste mês acontece mais uma edição do Feirão da Casa Própria da City Imobiliária com 500 unidades disponíveis. O Feirão vai acontecer na sede da City Imobiliária, localizada na rua Rio Jutaí, 1025, Vieiralves.





Para comparecer ao Feirão, será necessário obter em mãos alguns documentos específicos, sendo eles: RG, CPF ou CNH, comprovante de estado civil. | Foto: Divulgação

O gerente comercial da Amazonas Incorporadora, Fábio Prieto, lembrou que um dos empreendimentos disponíveis no Feirão será o Residencial Bellavile. “O residencial conta com 217 lotes de terrenos com áreas a partir de 180m². Além disso, o empreendimento é extremamente seguro, possui uma proposta moderna que valoriza a qualidade de vida dos moradores. Ao todo, são mais de 16 itens de lazer com condições de pagamento em até 180 meses com financiamento direto com a incorporadora e com facilidade de aprovação de crédito e parcelas a partir de R$ 667,63”, disse.

Menores taxas de juros e utilização de FGTS são vantagens oferecidas no feirão | Foto: Divulgação

Já o gerente comercial da RD Engenharia, Elias Ayres de Melo Filho, informou que o empreendimento oferecido no Feirão será o condomínio Viver Tarumã que terá entradas a partir de R$ 100. “Teremos ainda as menores taxas de juro do mercado, a oportunidade de utilização do FGTS, apartamentos com ITBI e registro gratuitos, subsídios de até R$ 23,2 mil, ou seja, é a oportunidade de o cliente ganhar esse valor pago pelo Governo Federal por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, entre outras facilidades”, disse.

Documentação



Será ainda necessário levar comprovante de endereço no próprio nome ou em nome dos pais, contracheques dos últimos três meses, declaração de imposto de renda de pessoa física completa, com recibo de entrega referente ao último exercício e o extrato analítico do FGTS.

* Com informações da Assessoria