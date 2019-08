Vídeo: Amazonprev faz recadastramento de aposentados e pensionistas

Manaus - Uma parceria entre a Fundação Amazonprev e a Secretaria de Estado de Relações Institucionais do Amazonas (Serins), em Brasília, proporciona a pelo menos 80 aposentados e pensionistas a possibilidade de realizar alguns serviços previdenciários, como o recadastramento, sem a necessidade de envio de informações por formulários, via Correios, à sede da instituição em Manaus.

A oferta do serviço só é possível em razão da Serins ter em seu quadro funcional uma servidora da Amazonprev, a analista previdenciária, Wivianny Lacerda. “Todos os meses recebo os segurados, entre aposentados e pensionistas, para a realização de recadastramento e para tirar dúvidas sobre processos previdenciários”, explica.

Além da realização do procedimento, a funcionária pública também realiza visitas domiciliares para recadastrar segurados com dificuldades de locomoção ou em idades avançadas.

A Amazonprev lembra que, para os beneficiários residentes em outros estados, o recadastramento segue o padrão estabelecido pela instituição previdenciária do Estado do Amazonas. Ou seja: a atualização cadastral é realizada por meio de formulários disponíveis no site da Amazonprev.

Após a impressão e o preenchimento dos dados oficiais do segurado, a assinatura do mesmo deverá ser reconhecida em cartório por autenticidade, com o que os papéis podem então ser encaminhados, pelos Correios, para o endereço da Amazonprev em Manaus.

“A política de atendimento da nossa instituição busca dispositivos para alcançar e servir os beneficiários de maneira ágil e eficiente”, observa o presidente do órgão, André Luiz Zogahib.

