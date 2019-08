Vídeo: saiba como render o seu dinheiro com dicas financeiras

A especialista em educação financeira trouxe dicas importantes para o consumidor amazonense | Foto: Mayson Dantas

Manaus - Nesta quinta-feira (15), no programa da WEB TV Em Tempo "Conversa Franca", apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, o tema educação financeira, foi abordado pela educadora financeira Roberta Veras. Um assunto que mexe com a vida de todos. Na entrevista exclusiva, a especialista contou sobre a experiência pessoal na área financeira e trouxe dicas importantes para quem deseja investir.

Como posso investir?

A especialista afirma que há meios de investir com o valor inicial de R$ 50. Para a população que ganha até três salários mínimos, é necessário que invistam não apenas do dinheiro que sobra, mas daquilo que se ganha e criar um hábito para aumentar o rendimento.

"Se eu quero começar a investir, então preciso redesenhar minha vida para que eu tenha parte do meu salário guardado mensalmente com foco. Depois disso vou desenvolver minhas despesas. O conceito é guardar antes de começar a pagar as contas"

Para estabelecer critérios é preciso saber se o investimento será a curto, médio ou a longo prazo. A ideia é saber onde você deseja ir e como o dinheiro te ajudará. Para se escolher o melhor meio para investir é preciso saber o seu perfil como cliente e o que é melhor para a sua vida.

A especialista afirma que o brasileiro não tem hábito de poupar, e isso é cultural. Algumas pessoas, após a crise, conseguiram entender os impactos do investimento, mas a educação financeira é importante.

Como educadora, Roberta Veras conta que, por meio da profissão, estimula o cliente a tomar suas próprias decisões no campo financeiro e o incentiva a tomar as decisões assertivas. A especialista sugere que sejam investidos em diferentes lugares, não apenas na poupança.

"Não coloque os seus ovos em uma única cesta, invista em lugares diferentes que lhe deixe a vontade e em paz para administrar o dinheiro. Com valores pequenos dá para ganhar alguma coisa."

Ser independente financeiro não é ser rico, mas saber o quanto você quer estar com 65 anos, afirma a especialista.

Benefícios para quem investe

Quando há uma reserva financeira no banco, há a possibilidade de mudar de emprego, de arriscar no mercado e reinventar. "Com isso, você começa a trabalhar com um propósito teu, por exemplo, de não trabalhar em algo somente pelo dinheiro, mas porque você gosta e se sente bem naquele lugar", afirma Roberta.

O dinheiro guardado pode gerar um ótimo período na aposentadoria. Poupar no presente é investir no futuro. "Economizar é mais uma decisão do que o próprio dinheiro em si.",

Roberta alertou para o cuidado nas redes sociais com pessoas que dizem ser "educadores financeiros". Sugeriu que ao se consultar com o especialista, o consumidor precisa ficar atento à vida do profissional e se há boas recomendações.

