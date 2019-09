Contratação de seguro de vida cresce 20% no Amazonas

Manaus - O seguro de vida tem sido realidade no planejamento financeiro dos amazonenses. O fato é confirmado por meio de pesquisa realizada pela seguradora Mutinacional Mongeral Aegon, em que mostra o aumento de 20% na contração de seguro de vida no Amazonas, no primeiro semestre, em comparação ao mesmo período de 2018.

De acordo com a Multinacional, o aumento da contração dos serviços se dá devido o amazonense estar mais consciente sobre a importância do planejamento financeiro pessoal e



familiar . “O brasileiro despertou para a importância da educação financeira e da preocupação em garantir no presente um eventual impacto que a perda de renda pode causar no futuro, seja por uma invalidez temporária ou até mesmo a morte”, explica a superintendente da Mongeral Aegon no estado, Fabiana Perdiz.

Procura por diversas faixas etárias

O seguro de vida tem sido procurado por pessoas de diversas faixas etárias. Como é o caso do advogado Pedro Souza, de 34 anos, que contratou, primeiramente o seguro de vida corporativo e em seguida, o individual para si e para a esposa, de 30 anos.

"Eu tinha seguro de carro e casa, mas não tinha seguro de vida. Caso acontecesse algo comigo e com minha esposa, estava 'seguro' dentro do trabalho, mas fora eu estava correndo risco de preocupações. Foi então que eu decidi contratar para mim e para a minha esposa", destaca o advogado.

A superintendente Fabiana Perdiz destaca que o amazonense tem realizado tipos de coberturas relacionadas ao planejamento financeiro em caso de possibilidade da falta de um provedor financeiro na família e contração de seguros de vida individual. "Percebo que as pessoas estão cada vez mais preocupadas em garantir o padrão de vida de sua família ou dependentes no caso da ausência", complementa Fabiana.

Custos e benefícios

O seguro de vida é um contrato que faz com uma seguradora para garantir proteção financeira para familiares e/ou dependentes. É um seguro que também pode beneficiar um pessoa diretamente, no caso de invalidez permanente ou de uma doença grave, por exemplo. O contrato deste tipo de seguro possui obrigatoriamente a cobertura para o risco de morte, ocorrida por causa natural ou acidental, ou quando se tratar de cobertura por sobrevivência, encontrada em planos de caráter previdenciário (indenização paga de uma só vez ou sob a forma de renda, caso o segurado sobreviva ao período estipulado na apólice do seguro de vida).



Para ter os serviços, o contratante - segurado, paga pelo serviço de acordo com o contrato realizado durante a vigência do contrato de seguro. Fabiana Perdiz destaca que os custos de vida variam de acordo com o perfil, produto e necessidade de cada pessoa. "A Mongeral Aegon realiza uma venda consultiva para oferecer aquilo que mais se adequa ao perfil do cliente. Posso afirmar, no entanto, que é possível contratar um seguro com a gente a partir de R$ 50", destaca Fabiana.

Seguro de vida corporativo



Em meio as crises econômicas e ser demitido de uma empresa multinacional, o advogado Pedro conta que a independência no trabalho, foi um dos principais motivos de realizar a contração do seguro de vida.

A preocupação sobre os ricos de insalubridade também é motivo de contração do seguro de vida de Valdenor Souza, de 45 anos. "Meu trabalho oferece muito risco. Com o tempo eu percebi que isso era necessário, mesmo que me custasse um valor significativo. Nunca se sabe quando vamos precisar, e após a morte de um colega de trabalho eu repensei na situação".

Os seguros de vida corporativos, diferente dos seguros de vida individual, são contratados pelas empresas aos seus empregados e podem ser aceitos pelo funcionário em caso de invalidez por acidente no trabalho, garantindo a renda diária enquanto estiver afastado e despesas com médicos e assistências emergenciais, como atendimento em hospitais conveniados fora de sua cidade. O importante é sempre conferir necessidades, gastos e benefícios.