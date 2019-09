Leilão Santander tem lotes e apartamento em Manaus

Arrematantes que fizerem crédito imobiliário pelo Santander ainda levam um refrigerador | Foto: Ione Moreno

O tradicional Feirão de Imóveis do Santander chegou, neste segundo semestre, com um número significativo de lotes: são 1.002 unidades nas diversas regiões brasileiras, com lances iniciais entre R$ 20, 4 mil e R$ 8,6 milhões.



No Amazonas o banco conta com 24 lotes. A previsão da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) aponta que, neste ano, as vendas e os lançamentos de imóveis residenciais no país cresçam entre 10% e 15%.

Há opções comerciais, industriais e residenciais com descontos de até 78%. Os interessados já podem dar lances por meio do link www.santanderimoveis.com.br



Os encerramentos acontecem entre 26 e 30 de agosto. No site, é possível conhecer detalhes dos imóveis, como a localização e as condições das unidades.

Os pregões são realizados pelas leiloeiras Biasi, Frazão, Leiloei, Sold e Zukerman. Neste ano, o feirão tem ainda uma novidade: quem arrematar um dos lotes e pagar com crédito imobiliário leva um refrigerador da varejista Magazine Luiza.

As oportunidades estão em todo o país, com unidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Tocantins, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e no Distrito Federal.

Há imóveis disponíveis em Manaus como o apartamento de 2 quartos no bairro Flores, na Zona Centro-Sul. Com 59 metros quadrados (m²), a unidade sai a partir de R$ 180.400. Ainda na Região Norte, são 17 unidades, com valores que chegam a R$ 986 mil.

Neste feirão, há imóveis com condições e facilidades de pagamento, com taxas a partir de 7,99%, financiamento em até 35 anos para pagar, podendo utilizar o FGTS também para pagamento do sinal, para imóveis residenciais desocupados, além de desconto de 10% para compras à vista e a possibilidade de utilização do próprio imóvel como parte de pagamento, com parceria pela empresa REEX. Os débitos de condomínio e IPTU serão pagos até a data do leilão.

Como participar

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar pelo site www.santanderimoveis.com.br, escolher o imóvel e, ao clicar em faça seu lance, é feito o direcionamento para uma das leiloeiras participantes. Uma vez habilitado com login e senha, já é possível ofertar lances no imóvel de interesse.