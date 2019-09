Aeroporto internacional terá feirão de carros a partir do dia 29

Manaus - Com preços que cabem no bolso, a oportunidade para garantir um novo carro vai movimentar a capital amazonense durante o Feirão LevaCar, realizado no estacionamento do Aeroporto de Manaus

A venda de veículos no País aumentou 12,1% de janeiro a julho deste ano, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Pensando neste crescimento e nos consumidores que querem trocar o veículo até o fim de 2019, empresários amazonenses do setor automotivo realizam em Manaus o maior feirão de carros da Região Norte entre os dias 29 de agosto e 1 de setembro.

O Feirão LevaCar está sendo montado no estacionamento superior do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado na avenida Santos Dumont, Zona Oeste de Manaus, e vai trazer inúmeras opções para quem quer trocar o carro ou a moto sem gastar muito. Entre novos e usados, não será difícil encontrar veículos econômicos. Haverá ainda exposição de carros para todos os gostos, do popular até as "supermáquinas".

Com o objetivo de aproveitar a onda de crescimento no comércio interno, as 20 concessionárias de veículos participantes estarão oferecendo facilidade de pagamento, condições e descontos especiais para zerar os estoques. O consumidor terá à disposição grande número de marcas, preços diferenciados e aprovação de crédito imediata nos financiamentos. Sujeito a análise de crédito.

A variedade de modelos também promete atrair os consumidores mais exigentes. Essa também será uma grande oportunidade para quem pretende trocar o seu usado por um automóvel 0 KM. Os stands estarão abertos de 9h às 23h. Além de opções de carros e motos, será possível adquirir durante o Feirão lanchas, barcos, jet skis e até quadriciclos. Além disso, haverá venda de imóveis e exposição de produtos de última geração para polimento, higienização interna, revitalização de plástico e vitrificação da pintura e do plástico.

Os visitantes do feirão ainda poderão desfrutar durante os quatro dias de evento de um espaço de lazer, feito especialmente para os amantes das quatro rodas, com a exibição de carros antigos. Uma feira com diversidade gastronômica será montada para atender toda a família e haverá ainda apresentações e shows musicais. A criançada ainda terá um cantinho só dela na área Kids, com brincadeiras e monitores. São várias opções de lazer em um só lugar.

A entrada no Feirão LevaCar é gratuita. Para quem decidir ir de carro, de acordo com os idealizadores do evento, o preço único do estacionamento será de R$ 9. O horário de disponibilidade para estacionar no espaço será de 8h01 a 23h50.

O feirão terá ainda um espaço especial para os admiradores dos veículos náuticos montado pela Náutica Marina Tauá. Lanchas, jet skis e iates estão à venda com preços a partir de R$ 40 mil (Jet) e R$ 100 mil (lancha). Mais informações sobre como participar basta ligar para o telefone (92) 99112-8510.

*Com informações da assessoria