Conab faz revisão para melhorar cadeia do Pirarucu no Amazonas

Manaus- A Conab tem uma preocupação real com a cadeia do pirarucu e nesse sentido que ocorreu a revisão da definição do preço do pirarucu na tabela do Programa de Aquisição de Alimentos PAA na modalidade Compra Com Doação Simultânea.

A revisão ocorreu em virtude de uma fragilidade que foi identificada que pode até resultar em uma avaliação mais detalhada nos projetos executados nos anos de 2016 a 2018 em relação ao uso dos recursos.

Serafim Taveira, superintendente da Conab/Am | Foto: Divulgação

Apresentamos algumas propostas em reunião com o Ministério Público Federal e Coletivo do Pirarucu que é um grupo que engloba os representantes dos manejadores e algumas ONGs que trabalham há anos em prol desta atividade. O encaminhamento destas reuniões resultou na expectativa da Conab receber uma provocação dos produtores até o dia (21) de agosto.

Enquanto isso a Conab seguirá com o Plano de Ação voltado ao fomento da comercialização do Pirarucu em âmbito nacional e posteriormente internacional com retorno financeiro a partir do preço mínimo.

*Com informações da assessoria