‘Ela Pode Empreender’ reúne 500 mulheres em Manaus neste sábado

Manaus- Com serviços, oficinas e capacitações em todo o país, o Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME) e a North Business School promovem neste sábado, (24), a edição manauara do evento “Ela Pode Empreender”, das 8h às 17h, no Parque Municipal do Mindu, zona Centro-Sul da cidade. O encontro recebe apoio do Google.

As inscrições gratuitas vão até esta sexta-feira (23) e podem ser feitas pelo link bit.ly/elapodeAM .

O Programa Ela Pode tem como prioridade promover capacitações de empreendedorismo e empregabilidade para as mulheres principalmente em situação de vulnerabilidade e, assim, oferecer condições sociais e econômicas para a independência financeira feminina.

Impacto

No Amazonas, as ações do IRME são articuladas pela embaixadora da Rede, Rosângela Bentes, diretora-geral da escola de negócios North Business School. “A previsão é impactar mais de 10 mil mulheres em todo o país. A grande concentração de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social está no Norte e Nordeste do país. Manaus não poderia estar de fora dessa programação”, frisa Bentes.

Para viabilizar a programação em Manaus, única cidade amazonense a receber o evento, a embaixadora destaca que conta com uma rede de parceiros e um time de mulheres que passaram pelas capacitações se tornaram um time para envolver outras mulheres.

“Nosso objetivo é mobilizar muito mais mulheres a conhecer essa iniciativa e, além disso, oportunizar para as que já passaram pela capacitação oportunidades de negócios. Contamos com palestras-show, oficinas de ‘mão na massa’, mentoria de negócios e feira de economia criativa e solidária”, conta Rosângela Bentes.



Programação

De acordo com Bentes, até esta quarta-feira, (22), 362 mulheres já haviam realizado a inscrição gratuita, mas a previsão é que, neste sábado, mais de 500 mulheres participem do evento, que conta com a parceria do Sebrae-AM, do Centro de Incubação e Desenvolvimento Empresarial (Cide), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), entre outros.

Com programação diversificada, o “Ela Pode Empreender” contará com três “palestras-show”, ministradas pela jornalista e historiadora Cristina Monte, pela psicóloga e coach Angélica Dias e pela embaixadora da Rede Mulher Empreendedora no Estado, Rosângela Bentes.

