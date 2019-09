Caravana Sesc AM oferta serviços gratuitos para população no Centro

Manaus- O Centro de Ensino Danilo de Matos Areosa receberá, na sexta-feira, (30), mais uma edição do “Caravana Sesc” , das 9h às 13h. A programação é gratuita e oferta diversos serviços para a população. A unidade de ensino está localizada na esquina entre a Rua Henrique Antony com a Avenida Epaminondas, no Centro.

O projeto ‘Caravana Sesc’ desenvolve ações voltadas para a promoção do desenvolvimento social, econômico e cultural das comunidades. A programação social busca promover a participação e a interação da população com as ações do Sesc AM.

Segundo a coordenadora do Trabalho Social com Grupos, Sônia Isolino, responsável pela caravana, a integração entre o Sesc e as instituições parceiras somam esforços para atenderem nos eixos sustentabilidade, humano-social, economia e gênero. Ela destaca a importância do projeto para a comunidade.

“O projeto consiste em ações comunitárias que tem por objetivo promover a participação social e cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade para o desenvolvimento das comunidades atendidas. A importância desse projeto para as comunidades, principalmente para as que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, é receber e usufruir de benefícios que, normalmente, não teriam acesso”, disse.

A Caravana Sesc conta com apoio das Secretarias Municipais de Saúde (Semsa) e de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Conselho Tutelar daquela região.

Confira a lista do serviços que serão ofertados:

- Serviços e orientações em saúde

- Orientação sobre bolsa família

- Orientação sobre conselho tutelar

- Palestras de orientação profissional

- Emissão de carteira de trabalho

- Oficinas de sabonete artesanal

- Reciclagem e fuxicoterapia

- Sessões do CineSesc

