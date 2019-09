Procon-AM encontra gasolina a R$ 3,85 em Manaus

O produto etanol manteve-se com o mesmo valor registrado na pesquisa da semana passada | Foto: Divulgação

Manaus - Na pesquisa de preços de combustíveis realizada nesta sexta-feira (23/08), o Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) constatou em 57 postos localizados em Manaus baixa nos preços das gasolinas comum e aditivada e no diesel. O produto etanol manteve-se com o mesmo valor registrado na pesquisa da semana passada (16/08).



A gasolina comum mais barata foi encontrada em três postos da pesquisa por R$ 3,85. O segundo valor mais em conta é R$ 3,87, seguido por R$ 3,88 e o mais caro é R$ 4,29 praticado por apenas um posto localizado no Distrito Industrial.

"Estamos cientes que alguns postos estão com placa de promoção, ou seja, entende-se que a qualquer momento os preços podem disparar, mas o Procon-AM está atento e vai tomar as providências cabíveis se o consumidor for penalizado com práticas abusivas", informa o gestor do Procon-AM, Jalil Fraxe.

A gasolina aditivada também baixou e varia entre R$ 3,87 e R$ 4,29. Etanol manteve-se com o valor mais baixo em R$ 3,15 e o diesel comum e S10 em R$ 3,44 e R$ 3,61, respectivamente, sendo este último preço igual ao da semana anterior.

Os nomes dos estabelecimentos, bandeira que representam e endereço estão na tabela abaixo:





