Vídeo: 25% dos produtores rurais aderem a indústria 4.0, no AM

Agricultores aderem às novas tecnologias para a produção no AM | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A agricultura 4.0 aproxima a tecnologia do produtor no Amazonas, o sistema hidropônico é uma técnica em que consiste cultivar plantas sem solo e se tornou um dos mais utilizados para plantio de alface no AM. Esse novo sistema, agiliza a colheita, sem afetar na qualidade e aumenta a produtividade em um menor espaço.

No sistema hidropônico, o produtor não precisa plantar diretamente no solo, ele faz o plantio em vasos com areia. Isso evita o contato com pragas e insetos, com esse novo método, o produtor consegue colher em até 60 dias.

A produção 4.0 diminui o tempo de plantio até a colheita | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Além da alface, o coentro, salsa e o tomate também são plantados no método hidropônico no Estado. O município de Iranduba, município distante 40 km de Manaus, é o segundo maior produtor do Amazonas, com 15% de área cultivada nesse sistema.

