Vídeo: crise reduz salário no PIM para valor abaixo do chinês

Manaus - Com um contingente de 12,8 milhões de desempregados, a crise econômica brasileira achatou o salário dos trabalhadores. No Polo Industrial de Manaus (PIM), o valor médio da remuneração de um industriário equivale à metade do salário de um operário chinês. Essa redução no custo da mão de obra, associada à demanda por determinados bens, tem provocado a transferência de fabricações chinesas para o Brasil.

“A diferença, hoje, da China para o Brasil é o custo da mão de obra. Um salário de um brasileiro em linha de produção está em torno de R$ 1,5 mil, existem os encargos sociais e tudo mais. O salário hoje de um empregado numa fábrica chinesa já é em torno de R$ 3 mil”, afirmou o diretor técnico e de comércio exterior da Mondial, Jacques Ivo Krause.

O número de trabalhadores do PIM que recebem de 1,5 salário mínimo de 2 a 4 salários mínimos representa, hoje, mais do que a soma dos que recebem de 2 a 15 salários mínimos. De acordo com dados dos Indicadores de Desempenho do PIM da Superintendência da Zona Franca de Manaus (ZFM), divulgados na sexta-feira (23), em 2019, 45.720 mil trabalhadores recebem os menores salários contra 30.846 com renda superior.

Nos últimos anos, o total de trabalhadores do PIM que recebe as faixas salarias mais elevadas apresentou redução . Os que ganham de 2 a 4 salários mínimos caíram de 25.430 mil para 18.549 mil. Já os que recebem de 6 a 10 salários mínimos caíram de 5.022 mil para 3.951 mil.

Pesquisa do Euromonitor International aponta que o salário médio, por hora, na indústria chinesa triplicou entre 2005 e 2016, saindo US$ 1,20 para US$ 3,60. No mesmo período, a remuneração no setor industrial brasileiro caiu de US$ 2,90 para US$ 2,70. O levantamento demonstra, segundo o economista Ailson Rezende, que os salários na indústria chinesa crescem, enquanto no Brasil são reduzidos anualmente.

Os dados da pesquisa Euromonitor revelam que a renda em países latino-americanos estagnou ou caiu em termos reais. “A crise econômica achatou os salários no Brasil”. Os trabalhadores chineses ganham mais, por hora, do que a maior parte dos trabalhadores da América Latina, com exceção dos chilenos, segundo o levantamento.

Diante dessa realidade, o diretor da Mondial afirmou que a empresa é mais competitiva fabricando determinados produtos eletrônicos no Brasil. “A China está mais cara. O Brasil tem hoje uma condição de competitividade um pouco maior e, na linha de eletrônicos, Manaus passa a ser uma possibilidade de produção local mais atrativa do que uma importação de produtos da China. Quando se tem volume, vale a pena trazer o produto para produção nacional”, avalia o executivo.

Apesar da queda no salário do empregado ter tornado o Brasil um pouco mais atrativo para o empresariado, o economista Ailson Rezende destaca que os encargos sociais ainda ‘pesam’. “O salário não é um bom referencial, pois os encargos sobre a folha de pagamento deixam os valores iguais. No Brasil, os encargos sociais chegam a 110% do salário do empregado”, informa.

A média mensal de “salários, encargos e benefícios” reduziram com os anos, de acordo com dados dos Indicadores de Desempenho do parque fabril da Zona Franca de Manaus. O valor saiu de US$ 201,4 milhões (em 2013) para US$ 114,6 milhões (até maio de 2019). No mesmo período, a mão de obra caiu de 113.220 mil trabalhadores para 76.391 mil.



Demanda determinante

Muito além do salário, Rezende explica que o principal atrativo está na demanda nacional. “O Brasil é o quinto pais em população e com uma demanda interna completamente insatisfeita, o que for produzido, com qualidade e preço acessível é consumido em grande escala”, comenta o economista.

Com a existência dessa demanda aquecida, a localização da produção no país é estratégica. Nessas circunstâncias, de acordo com Jacques Ivo Krause, uma venda repentina expressiva pode ser atendida entre 15 a 20 dias com a produção nacional, enquanto que, com fabricação do bem fora do país, esse prazo salta para de 90 a 120 dias.

“Quando conseguimos ver vantagem competitiva na produção interna, nós vamos verticalizando, [na unidade da Mondial] em Manaus. Nós estamos usando todo o know how que existe na Zona Franca de Manaus, na parte de montagem de placas principalmente”, afirma. O diretor informa que a fábrica não opera com terceirizações e a maior parte do processo é executado dentro da própria unidade, com exceção das linhas de SMT (Surface Mount Technology/Tecnologia de Montagem em Superfície).

Um exemplo dessa transferência das linhas de produção da China para o Brasil é o de caixas de som multimídia. Até o ano passado com produção chinesa, a fabricação de dois modelos deste produto foi iniciada em fevereiro deste ano na unidade da Mondial, no PIM. Com o resultado satisfatório, o diretor conta que a empresa tem planos de ampliação a partir de 2020.

“A produção em Manaus está seguindo as expectativas . A ideia é ampliar lá [no PIM]. Nós estamos olhando para alguns projetos novos dentro da linha de áudio e vídeo, alguns produtos que a gente já importa e vende hoje. A ideia é nacionalizar mais um ou dois”, adianta Krauser.

