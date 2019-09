Alto Solimões é beneficiado com repasse de mais de R$ 1,1 milhão

Na ocasião, também acontecerá a abertura da I Feira do Agronegócio das Tribos do Alto Solimões | Foto: Divulgação

Durante a segunda edição do “Amazonas Presente”, na próxima quinta-feira (29), em Tabatinga (1.108 quilômetros distante de Manaus), serão assinados 17 convênios entre o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror), e as Prefeituras Municipais da região do Alto Solimões, no valor total de R$ 1.133.400,00. Na ocasião, também acontecerá a abertura da I Feira do Agronegócio das Tribos do Alto Solimões.



Os convênios são referentes a Emendas Parlamentares Impositivas de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (PP), visando atender os produtores rurais, em especial os do Programa da Agricultura Familiar, inclusive no escoamento de suas produções.

Serão beneficiados seis municípios, representados por seus respectivos prefeitos: David Nunes Bemerguy, de Benjamin Constant; Gilberto Ferreira Lisboa, de Fonte Boa; Pedro Macario Barbosa, de Jutaí; Lázaro de Souza Martins, de Tonantins; Paulo de Oliveira Mafra, de São Paulo de Olivença; e Saul Nundes de Bermerguy, de Tabatinga.

Em Benjamin Constant, serão três convênios, totalizando R$ 201.500 em recursos para aquisição de triciclos, motores estacionários com rabeta e folhas de alumínio para casas de farinha.

Em Fonte Boa, os mesmos convênios e itens, totalizando R$ 201.500; em Jutaí, no valor de R$ 206.500; em Tonantins, no valor de R$ 185.500; em São Paulo de Olivença, com R$ 180.500; e Tabatinga, com R$ 157.900.

Ao todo, 14.587 mil itens compõem o convênio, sendo 268 motores com rabeta, 108 triciclos e 14.211 folhas de alumínio, totalizando um repasse de R$ 1.133.400,00.

Na ocasião, o governador do Amazonas, Wilson Lima, assim como os prefeitos dos respectivos municípios, farão a assinatura dos convênios, com a presença do titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

“Certamente esses equipamentos serão importantes para o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais dos municípios do Alto Solimões, garantindo oportunidades e geração de renda aos comunitários”, disse Petrucio.

Programa

O “Amazonas Presente” foi lançado no final de maio pelo governador Wilson Lima, com a proposta de levar para mais próximo da população do interior os serviços oferecidos pelas secretarias estaduais. A primeira edição da iniciativa atendeu aos municípios de Parintins, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Barreirinha, no Baixo Amazonas.

Nesta edição, a iniciativa atenderá moradores de Tabatinga – que servirá de polo das atividades e onde será instalado gabinete temporário do Governo do Estado –, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença e Benjamin Constant, todos na Calha do Alto Solimões.

A proposta da ação itinerante é chegar aos 61 municípios do interior, levando serviços nas áreas de saúde, cidadania, fomento, segurança no trânsito, atendimento ao consumidor e assistência social.

*Com informações da assessoria