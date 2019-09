Beauty week pretende movimentar R$1 milhão no AM

Manaus - Até o dia 9 de setembro, os manauaras poderão ter acesso aos principais profissionais do mercado da beleza, economizando até 70% no valor real dos serviços, por meio da plataforma beautyweek.me

entrando em contato direto com os 25 estabelecimentos participantes. O Avec Beauty Week é o maior evento de democratização da beleza do país e acontece pela primeira vez em Manaus, oferecendo 400 tipos de pacotes promocionais. A organização estima que movimentará R$ 1 milhão na capital amazonense.

Giulia Frediane, coordenadora de operações no evento, explica que a escolha da cidade se deu pelo padrão de consumo de beleza das mulheres do Norte e Nordeste do país. "No Sudeste, as mulheres buscam mais serviços de beleza em momentos festivos. As mulheres do Norte e Nordeste frequentam sempre o salão de beleza, independente da ocasião".

Esta é a 11ª edição nacional do evento e também acontece simultaneamente em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, Manaus e Fortaleza. Em 2019, a grande novidade são os tratamentos voltados para wellness - terapias destinadas a bem-estar físico e mental -, em diversos spas.

O evento surgiu há cinco anos com o objetivo de aquecer o mercado da beleza depois do inverno e pós-férias, quando as mulheres frequentavam menos os salões. Neste segundo semestre, a expectativa é que o evento movimente, ao todo, cerca de R$ 13 milhões.

Objetivo é aquecer o mercado da beleza depois do inverno e pós-férias | Foto: Leonardo Mota

Os valores dos pacotes são fixos: R$ 80, R$ 160, R$ 250 e R$ 390. Giulia conta que a movimentação em Manaus tem sido bem alta e tem rendido alta movimentação para o site e para os salões participantes, entre eles, Maison Luh, Rafael Jafra Beauty Studio, Sôbella Hair & Esthetic Studio, Le Beautyque, Studio Ingrid Ramires, Studio Anjos da Beleza e Espaço Charmville - Parque Dez.



A empresária Aretha Figliuolo, do espaço Studio Aretha, atua há 20 anos no segmento e conta que o evento é muito inovador, com uma proposta diferente das já inseridas atualmente no mercado. "Fazer a inclusão de vários salões do mesmo porte e ao mesmo tempo, mostra o quanto projeto é forte", ressalta.

Para ela, a resposta do público tem sido bem positiva. "Está sendo excelente,pois dá a oportunidade de um novo público conhecer o nosso espaço. Os nossos pacotes são bem variados e pontuamos os itens mais procurados aqui no salão. Vai de tratamentos a unhas em gel, mechas e fortalecimento de Carbono. Os descontos chegam a 45%", compartilha a empresária que atende em seu espaço uma média de 250 clientes por mês.

Em 2019 o mercado de beleza movimentou R$ 47,5 bilhões. | Foto: Leonardo Mota

Beto Pontes, diretor executivo do grupo Amanda Beauty, que atua há 40 anos no mercado regional, de conta que participar do evento é uma forma de oferecer condições especiais para quem já é cliente do espaço e ainda atrair outros consumidores. Como o evento começou nesta segunda-feira, 19, o diretor afirma que ainda não é possível avaliar os resultados.



Mercado da beleza

O mercado da beleza é um dos mais promissores do país. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), em 2019 o setor permanecerá em alta de 1,5% a 2% com relação ao ano passado, quando o setor movimentou R$ 47,5 bilhões.