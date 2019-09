IFRR lança editais de concurso público para professores e técnicos

Roraima- O Instituto Federal de Roraima (IFRR) lançou dois editais que vão reger a contratação de 42 professores de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) e 18 técnicos administrativos em educação (TAEs). Inscrições terão início na tarde desta quarta-feira, (28), por meio do site da banca organizadora do certame , o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Para o cargo de professor EBTT, são ofertadas 42 vagas, sendo 148 para cadastro de reserva, divididas entre as áreas de Informática, Letras/Língua Portuguesa, Administração, Educação Física, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Engenharia Agrícola, História, Comércio Exterior, Gestão Pública, Design Gráfico, Agronomia, Artes, Biologia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Pesca, Física, Letras/Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Inglês, Matemática e Zootecnia.

No caso dos professores EBTT, o vencimento básico é de R$ 4.472,64, para regime de trabalho de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. A esse valor também poderão ser acrescidos auxílio-pré-escolar, auxílio-transporte e auxílio-alimentação, além da retribuição por titulação (RT), que pode chegar a R$ 5.143,54, para quem tem doutorado.

Os professores ainda podem ser beneficiados com o Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), um direito previsto para a carreira do Magistério Federal de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, com base no art. 18 da Lei 12.772/2012, de 28 de dezembro de 2012.

No caso dos TAEs, são 18 vagas abertas, sendo 66 para cadastro de reserva. Para os candidatos de nível médio/técnico, as vagas são para assistente de administração, assistente de aluno, técnico em agropecuária, técnico em laboratório/aquicultura e técnico em tecnologia da informação. Em nível superior, elas estão dividas entre administrador, assistente social, auditor, economista, pedagogo e técnico em assuntos educacionais.

Para os TAEs, os vencimentos básicos variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,67 (conforme a classe do cargo), para regime de trabalho de 40 horas semanais. A esses valores poderão ser acrescidos auxílio-pré-escolar, auxílio-transporte e auxílio-alimentação, bem como o incentivo à qualificação, de 15% a 75% do vencimento básico, dependendo da titulação do técnico administrativo.

Os interessados têm, a partir das 14 horas desta quarta-feira, 28, até às 23h59 do dia 29 de setembro para se inscrever no certame, por meio do site da Idecan, no endereço www.idecan.org.br

A taxa de inscrição do concurso para professores EBTT é de R$ 140, e para os TAEs ela varia de R$ R$ 70 a R$ 100, dependendo da classe do cargo pretendido.



Atualmente, o IFRR conta com seis unidades, sendo três na capital do Estado de Roraima, Boa Vista, e outras três nos Municípios de Caracaraí, Amajari e Bonfim, onde atuam cerca de 700 servidores. O último concurso para o instituto ocorreu em 2015 e ofertou 44 vagas.

*Com informações da assessoria