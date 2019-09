Setrab divulga 25 vagas de emprego para esta quinta-feira

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e entidades do Amazonas. | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-AM), divulga 25 vagas de emprego para esta quinta-feira (29/08).Distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h

Os interessados devem comparecer na sede da Setrab, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e entidades do Amazonas. Mais detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Veja as oportunidades:

2 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO



Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Com Experiência OBS: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

1 VAGA: BORRACHEIRO



Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. Experiência: Com Experiência. Obs: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

1 VAGA: ELETRICISTA



Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Com Experiência. Obs: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

2 VAGA: MECÂNICO



Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Com Experiência. Obs: Proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

2 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS



Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Com Experiência. Obs: Comunicativo e com disponibilidade de horário.

1 VAGA: AUXILIAR DE PIZZAILO



Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Com Experiência. Obs: Com Experiência em pizzaria, preparando e recheando pizza.

2 VAGAS: ATENDENTE



Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Com Experiência. Obs: Perfil Shopping, com curso na área, proativo, comunicativo E com disponibilidade de horário.

1 VAGA: COZINHEIRO



Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Com Experiência. Obs: Com experiência em cozinha à la carte ou que já tenha trabalhado em hotel ou redes de restaurante.

1 VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA



Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Com Experiência. Obs: Com experiência na área de limpeza, disponibilidade de horário, que more no bairro Adrianópolis ou nas proximidades.

1 VAGA: OPERADOR DE CAIXA



Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Com Experiência. Obs: Comunicativo, conhecimento em informática pacote Office, noções de Matemática e Português, atendimento ao cliente.

1 VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA



Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Com Experiência. Obs: Morar nas proximidades do Tarumã, Cidade Nova e Torquato Tapajós.

1 VAGA: RECEPCIONISTA DE AUTO PEÇAS



Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Com Experiência. Obs: Com Experiência em auto peças, desejável estar cursando ensino superior.

1 VAGA: VENDEDOR DE CAMINHÃO



Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Com Experiência. Obs: Habilitação Categoria “D”, com experiência em concessionária.

1 VAGA: OPERADOR DE CAIXA



Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Com Experiência. Obs: Com experiência e com conhecimento em operar caixa.

1 VAGA: CHEFE DE COZINHA



Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Com Experiência. Obs: Supervisão e orientação da Equipe no desenvolvimento das atividades, apoio ao atendimento de consumidores e restaurantes, distribuição de tarefas entre a equipe, de acordo com orientação do gerente de unidade, confecção de preparações conforme cardápios estabelecidos e fichas técnicas, higienização das áreas de trabalho, equipamentos e utensílios.

1 VAGA: CONFEITEIRO



Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.Experiência: Com Experiência. Obs: Preparar e fazer doces, pães e tortas, selecionando os ingredientes e equipamentos a serem utilizados, cumprir as normas de higiene alimentar e segurança do trabalho, zelar pela qualidade e apresentação dos pratos elaborados, desenvolver novas receitas.

3 Vagas: Atendente Balconista



Escolaridade: Ensino Médio Incompleto. Experiência: Com Experiência. Obs: Com experiência em Balcão de Farmácia que esteja disponível no período da manhã e noite.

2 VAGAS AGENTE DE LIMPEZA (PCD)



Escolaridade: Ensino Médio Incompleto. Experiência: Com ou sem experiência. Obs: Conhecimento na área de limpeza, proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário. Tipo De Deficiência: Físico Leve, Visão Parcial E Audição Parcial. (Documentação Completa E Laudo Médico Atualizado).