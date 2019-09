Reforma da Previdência: principais mudanças para os amazonenses

Trecho que alterava a aposentadoria de trabalhadores rurais foi retirado da reforma | Foto: Divulgação

Manaus - A aprovação da reforma da previdência caminha a largos passos nas instâncias governamentais. Depois do texto-base passar com facilidade pela Câmara dos Deputados , a proposta segue para a apreciação do Senado, onde especula-se que também não terá maiores empecilhos para aprovação. Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) paralela está sendo articulada pelos parlamentares e pode incluir Estados e municípios na reformulação.

Diante de uma reforma tão grande que promete economizar mais de R$ 930 bilhões em dez anos, surgem dúvidas: como as alterações afetarão o trabalhador? O advogado previdenciário Jeferson Kumm e o economista Leonardo Regazzini esclarecem os principais pontos da reforma e o que representam para a população amazonense.

Idade e valor da aposentadoria

“De maneira geral, a proposta aumenta os tempos de contribuição para homens e mulheres, limita o benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas para quem recebe mais do que o teto do INSS e estabelece uma série de regras de transição para quem já está no mercado de trabalho”, resume Kumm.

Nas regras atuais, a aposentadoria por idade é de 60 anos para mulheres e 65 para os homens, com tempo de contribuição de 15 anos para ambos os sexos. A reforma estabelece o aumento da idade mínima das mulheres para 62 anos. Para os homens, permanece 65.

Homens se aposentarão com idade mínima de 65 e mulheres, 62. | Foto: Divulgação

O período de contribuição será de 15 anos para quem já está no mercado de trabalho. Para os homens que começarem a contribuir após a reforma, terão que cumprir 20 anos de contribuição. Para as mulheres, segue 15 anos.

Quanto ao valor da aposentadoria, quem cumprir os prazos mínimos de idade e contribuição receberá 60% da média de todos os salários como trabalhador. Os trabalhadores ganharão 2% a mais a cada ano trabalhado após o tempo mínimo de contribuição. Isso significa que, para receber 100% da média salarial, mulheres terão que contribuir por 35 anos, e homens, por 40 anos.

E quem estava prestes a se aposentar?

Proposta aumenta os tempos de contribuição para homens e mulheres e limita o benefício à média de todos os salários | Foto: Divulgação

“Foram criadas



regras de transição para quem poderia se aposentar nos próximos 14 anos. O trabalhador pode escolher a regra que for mais vantajosa para si”, esclarece Regazzini.

As regras de transição são por um sistema de pontos; por idade mínima com tempo de contribuição; por idade; pagando um pedágio de 100%; e pagando um pedágio de 50%. Essa última opção serve para aqueles que estão a dois anos de se aposentar nas regras atuais. Trabalhadores do setor privado, funcionários públicos e categorias especiais, como professores e policiais têm diferentes normas de transição.

Categorias sensíveis

A reforma atingirá os servidores públicos, e as mudanças poderão valer também para os servidores das esferas estaduais e municipais, uma vez que a PEC paralela tentará incluirá a reforma para essas categorias, aponta o advogado previdenciário.

Os docentes da rede federal, por exemplo, enfrentarão mudanças. Hoje, esses trabalhadores se aposentam a partir de 55 anos (homens) e 50 anos (mulheres), com exigência de dez anos no serviço público e cinco anos no mesmo cargo.

Com a reforma, a idade mínima aumentará para 60 anos (homens) ou 57 anos (mulheres) e 25 anos de tempo de contribuição. Isso também vale para os professores de escolas particulares.

Policiais

Os policiais civis e federais deverão cumprir novos requisitos para se aposentar: 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 25 anos de tempo de exercício na função.

Professores da rede federal terão que trabalhar por mais tempo | Foto: Divulgação

“Os agentes de segurança pública que já estão em atividade terão regras mais brandas de transição, com idade mínima de 53 anos para homens e 52 para mulheres, desde que paguem um pedágio equivalente a 100% do tempo restante para se aposentar pelas regras atuais”, explica Kumm.

Isso significa, por exemplo, que um policial que tenha que trabalhar cinco anos para cumprir os requisitos válidos hoje teria que contribuir mais cinco anos — além de cumprir a idade mínima — para conseguir se aposentar. Ao concluírem o processo de contribuição, esses policiais devem receber a remuneração integral (o mesmo valor do último salário).

Quem serão os grandes prejudicados com a reforma?

Na avaliação de Regazzini, os grandes prejudicados com as mudanças são os brasileiros que teriam condições se aposentar antes dos 65 anos por tempo de contribuição. “Em geral, são aqueles que têm empregos estáveis com carteira assinada desde jovem, como funcionários públicos”, exemplifica.

Kumm acrescenta que os trabalhadores na faixa dos 40 anos que pretendiam se aposentar por tempo de contribuição terão regras mais rígidas para a concessão do benefício, uma vez que terão de se encaixar na nova idade mínima.

Os trabalhadores rurais serão afetados?



O texto inicial da reforma previa o aumento da idade e tempo de contribuição para essa categoria, mas essa alteração foi retirada . Portanto, as regras de aposentadoria para trabalhadores rurais, extrativistas e pescadores permanecem as mesmas: idade mínima de 60 anos para homens e 55 para mulheres, com tempo de trabalho comprovado de 15 anos.

Deficientes físicos

Não haverá mudanças para essa categoria. “O texto a ser votado permite que pessoas com deficiência e idosos em situação de pobreza continuem a receber um salário mínimo a partir dos 65 anos por meio do Benefício de Prestação Continuada (BPC)”, diz Regazzini.

O relator da reforma da previdência, senador Tasso Jeireissati (PSDB-CE), suprimiu do texto a questão do BPC e as regras para aposentadorias especiais. A ideia é que essas temáticas sejam contempladas pela PEC paralela, junto à definição de regras para aposentadorias de servidores de estados e municípios.

E os jovens?



O economista alerta que com as mudanças, os jovens precisam ter em mente que para se aposentar com um salário integral no futuro (ou teto, para quem ganha mais de R$ 5,8 mil), deverão ter 35 anos de contribuição, além das idades mínimas de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Caso tenham 15 anos de contribuição, por exemplo, receberão apenas 60% da média dos salários.

“Trabalhadores sem carteira assinada podem pagar mais, mas é fundamental levar em conta que não contribuir pode levar a uma aposentadoria menor no futuro”, diz. Regazzini que também lembra que é possível contribuir de forma autônoma para o INSS. “Como o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para quem já está no mercado de trabalho e 20 anos para quem ainda vai entrar, é interessante que aqueles que não contribuem comecem a contribuir como autônomos o quanto antes”, recomenda.

Benefícios ou prejuízos?

Os especialistas concordam que, apesar da reforma custar caro para as pessoas que precisarão trabalhar por mais tempo, a mudança faz-se necessária. “O desequilíbrio na previdência estava obrigando o governo a retirar cada vez mais recursos de outras áreas como saúde e educação para cobrir o buraco”, explica Regazzini.

Kumm concorda que um equilíbrio financeiro é bem-vindo e acrescenta que a população brasileira está envelhecendo. Há mais aposentados inativos do que trabalhadores contribuintes, segundo o advogado. Mas prevê que, com o aumento da idade mínima para aposentadoria, a população recorrerá ao INSS bem antes das novas idades previstas. “Os trabalhadores estarão mais velhos, trabalhando por mais tempo, suscetíveis a doenças que vêm com idade”, especula.

O advogado dá o exemplo dos trabalhadores da construção civil que desenvolvem problemas de saúde mais cedo que outros segmentos.

Trabalhadores podem recorrer ao INSS antes da nova idade mínima por motivo de doença, aponta especialista | Foto: Reprodução

Alternativa: previdência privada

Com as mudanças trazidas pela reforma, a procura pela previdência privada é uma alternativa que segue em alta no Amazonas . Os planos são vistos como um meio de complementar a renda e não anulam os benefícios da previdência social. Segundo o superintendente de produtos da BrasilPrev, Sandro Bonfim, o tema da reforma aumentou a conscientização das pessoas sobre a importância de se planejar para o futuro.

“As pessoas precisam se preparar para a manutenção do padrão de vida e a previdência privada é um produto com muitas vantagens para este fim, pois vem com vantagens tributárias e oportunidades de diversificação para objetivos de médio e longo prazo”, explica. A BrasilPrev é uma das maiores empresas do setor, com 15 mil clientes no Amazonas. A contribuição média do amazonense para a previdência privada é R$ 395, o maior valor da região Norte.

Insatisfação

Para a administradora Débora Oliveira, 26, o aumento no tempo de contribuição é inquietante. Isso a obrigou a avaliar outras possibilidades para o futuro, como a previdência privada. “A reforma parece mais uma maneira de fazer o brasileiro médio abrir mão dos poucos direitos que tem. Eles nos fazem acreditar que precisamos trabalhar mais tempo, como se devêssemos algo, sendo que dia após dia pagamos impostos altos”, argumenta.

“O trabalhador não deveria ser penalizado, ainda mais na velhice. É desumano, ainda mais quando falamos do trabalhador rural e das mulheres que muitas vezes têm jornada dupla com filhos e tudo mais”, reclama.

Já o operário Ismael Teixeira, 32, não acredita que vá viver para ter uma aposentadoria. Ismael trabalha em construção civil desde os 18 anos, mas só tem 7 anos de contribuição. Nem todos os trabalhos foram de carteira assinada, explica. “No meu ramo de trabalho, é mais importante ter um serviço que pague as contas no fim do mês. Não tenho todos os anos que deveria de contribuição, mas não teve um ano inteiro em que eu tenha ficado parado. Então não acho que eu vá ter nenhum benefício tão cedo”, diz. Para se aposentar com a média salarial total, que não chega a R$ 1 mil, Ismael precisa contribuir ao INSS por mais 33 anos.