Mercado imobiliário aposta em estratégias de vendas online

Manaus - Encontrar o imóvel ideal nem sempre é uma tarefa fácil. Para isso, o mercado imobiliário se moderniza com meios de otimizar a experiência dos clientes que sonham com a casa própria. Comprar um imóvel pela internet de forma segura já é possível no Amazonas. Inúmeras opções de casas e apartamentos para todos os gostos e bolsos podem ser encontradas pela plataforma inovadora lançada pela Vivere Imóveis.



A proposta de vendas online pelo site vivereimoveis.com.br foi idealizada para oferecer ao usuário solução rápida. "O objetivo da estratégia on-line é impactar clientes no momento certo da decisão de compra. Esse é o grande segredo da estratégia digital. O cliente navega na internet o tempo todo, nem sempre ele está pronto para comprar um imóvel, mas ele já começa a entender as opções e o que ele de fato quer e deseja", relata o diretor-presidente da Vivere Imóveis, Owner Rodrigo Alexandre de Oliveira.

A empresa, que atua no mercado imobiliário de Manaus desde abril de 2018 funciona com a proposta de manter em seu portfólio incorporadores selecionados e com articulações comerciais de compra, venda, locação e gestão de imóveis. Na plataforma é possível fazer buscas por imóveis residenciais, comerciais e demais empreendimentos. O usuário pode optar ainda pelas opções de venda, aluguel e lançamentos.

A ideia é utilizar o site como ferramenta para uma análise segura das propriedades disponíveis, com os mais adequados filtros de pesquisa. Cada propriedade conta com uma exposição de fotos, descrição detalhada das características do lugar, vídeo e o mapa de localização. Assim, o usuário pode ir, de forma on-line por meio do Google Maps, até o empreendimento. Outro ponto alto da navegação no vivereimoveis.com.br é saber quantas pessoas visitaram cada anúncio. O consumidor passa a ter ideia sobre a Lei da oferta e da procura no mercado local.

Busca fácil

A opção do consumidor escolher imóveis por bairro ou cidade é outra novidade. O site é completo e proporciona uma experiência de navegação eficiente para quem quer comprar, alugar ou vender imóveis. As atualizações sobre o mercado de imóveis, arquitetura e decoração também podem ser encontradas em um blog dentro da plataforma.

Se mesmo após olhar o catálogo de imóveis disponível o usuário não encontrar o que procura, a empresa oferece um espaço onde o consumidor pode detalhar o "imóvel dos sonhos". "Nós podemos encontrar um lugar que combina com o consumidor. Nossa equipe irá realizar uma busca minuciosa nas opções do mercado e também com seus parceiros comerciais", diz Rodrigo.

Plataformas de vendas

A Vivere também criou um canal exclusivo onde os proprietários podem anunciar seus imóveis, ver os extratos e prestação de contas, e os inquilinos podem imprimir a segunda via do boleto e acessar o rateio e fundo de reserva. "Existem duas plataformas de vendas na empresa que funcionam paralelamente, a on-line e a convencional. Na on-line nós trabalhamos para impactar o cliente dentro do mundo digital. Já a convencional tem como premissa garantir que corretores altamente qualificados e treinados façam prospecção e impactem clientes".

Feirão Em junho deste ano, a Vivere realizou uma feira de imóveis totalmente digital, por meio do site e redes sociais, com descontos acessíveis. No total, a Imobiliária alcançou 40 mil famílias e vendeu mais de 100 imóveis. “Além de preços em condições sempre muito atrativos, temos em um só lugar a oferta de crédito e vários profissionais capacitados para identificar qual a real necessidade do cliente. Já geramos mais de 400 leads qualificados por mês e nossa meta é que os clientes gerados pelas estratégias digitais gerem até 30% das nossas receitas em um ano”, garante Rodrigo Oliveira.

É possível financiar?

Segundo uma pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado (Creci), a maioria das vendas de imóveis no primeiro semestre de 2019 foi feita com financiamento bancário (49,14%), seguida das vendas à vista (46,29%) e das que tiveram financiamento de consórcios ou parceladas pelos donos dos imóveis, ambas com 2,29%. Pensando nessa alta procura, a Vivere disponibilizou no site um espaço onde é possível simular o financiamento da casa própria ou do ponto comercial sem burocracia. O cliente passa a ter uma ideia do que é possível adquirir de acordo com a sua renda.