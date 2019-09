Em Manaus, requerimento da isenção de IPTU a partir desta segunda

Manaus - A Prefeitura de Manaus dá início início nesta segunda-feira, 2/9, ao período de solicitação para ‘isenção por falta de capacidade contributiva’ do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O requerimento poderá ser feito até o dia 31/10 deste ano, junto à Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef).

Condições para solicitar

Conforme explicou o subsecretário de Receita da Semef, Armando Simões, para acesso à isenção, o cidadão deverá possuir um único imóvel e nele residir. Caso more com cônjuge, filho menor ou maior inválido, estes não poderão possuir titularidade de outro imóvel. A renda familiar também não poderá ser superior a três salários mínimos.

Como pedir isenção

"Para requerer a isenção, o contribuinte deverá agendar seu atendimento por meio do portal de Serviços Manaus Atende http://manausatende.manaus.am.gov.br

ou por meio do Call Center 156.

O requerimento poderá ser realizado em qualquer posto da Semef nos PACs ou na central de atendimento Manaus Atende da avenida Japurá, 493, Centro", explicou o subsecretário.

Benefício para doentes crônicos

A Prefeitura de Manaus também concede o benefício fiscal à pessoas com doenças crônicas, necessidades especiais, imóveis de interesse histórico e cultural e aqueles classificados como habitações econômicas. Nesses casos, o requerimento poderá ser formalizado durante todo o ano. Mais informações sobre isenção de IPTU poderão ser conferidas do portal Manaus Atende.

Se deferida, a isenção do IPTU será válida para o ano vigente e os dois anos subsequentes. Após esse prazo, mantidas as condições legais, o proprietário poderá solicitar uma nova isenção no último ano de validade da certidão.

Documentação

Para o atendimento presencial, após o agendamento prévio, o solicitante da isenção deverá apresentar: requerimento padrão emitido pela Semef; carteira de identidade; CPF de todos os que residem no imóvel; certidão de nascimento no caso de menores; se casado, apresentar Certidão de Casamento, se não, união estável; se viúvo, apresentar Certidão de Casamento e atestado de óbito; se divorciado, apresentar Certidão de Casamento e sentença de divórcio; comprovante de renda; número do Cadastro Social; carteira de trabalho dos membros da família que estão desempregados e contracheque atualizado de todos que estão empregados; se aposentado/pensionista, apresentar extrato atualizado do benefício; comprovante de residência atualizado exceto conta de energia elétrica); se procurador, a procuração deve estar reconhecida em cartório com a cópia do RG e CPF do titular do imóvel; documento do imóvel; se inscrito em programas sociais, apresentar comprovante de inscrição.