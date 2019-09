Recadastramento da Amazonprev nascidos começa nesta segunda

Manaus- Começa nesta segunda-feira (2), o prazo para a prova de vida dos inativos e pensionistas da Fundação Amazonprev com aniversário em setembro. A atualização cadastral, para residentes em Manaus, é feita diretamente na sede da instituição, na avenida Visconde de Porto Alegre, 486, Centro, mediante a apresentação da identidade, CPF e comprovante de residência. O prazo vai até o dia 30 deste mês, e quem não se recadastrar terá o benefício suspenso.



Caso o segurado esteja impossibilitado de comparecer a Amazonprev, a orientação é ligar para um dos números de agendamento de visita domiciliar: 3627-3400, 3627-3401 e 3627-3421. O serviço é disponibilizado para beneficiários com dificuldades de locomoção ou de idade avançada.

No interior, a visita deve ser requisitada nas unidades da Secretaria de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-AM), que mantém parceria com a Amazonprev. A prestação desse serviço faz parte do Propac, um programa que busca dar aos segurados comodidade e segurança na hora da atualização cadastral.

Conforme estatísticas da Coordenadoria de Atendimento ao Público da instituição previdenciária, mais de 2,5 mil aposentados e pensionistas são aguardados em setembro para a atualização de dados.

