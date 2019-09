Shoppings de Manaus aderem à 'Black Friday' do governo

Intenção do governo é oferecer promoção ao consumidor para aquecer economia | Foto: Divulgação

Manaus - Com o objetivo de aquecer o comércio varejista, acontece em todo o Brasil, entre os dias 6 e 15 de setembro, a Semana do Brasil. Em Manaus, os lojistas de shoppings de Manaus como Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra e Millennium Shopping, aderiram à campanha e preparam as vitrines para receber a decoração verde e amarela.



“Será uma grande liquidação de serviços e produtos, com destaque para o segmento de calçados, vestuário e beleza”, informou o superintendente do Shopping Ponta Negra, Magno Duarte.

Desconto especiais



Entre as lojas participantes do Amazonas Shopping, que estarão com produtos com preços promocionais, estão Ad Life, Adji, Aleatory, Avatim, Bagaggio, Bunnys, Cisne, Dulima, England, Espaço Amanda, Espaço Laser, Eveiza, Eye Center, Fini, Granada, Habibs, Jogê, Katleya, Latam, Maybeline, Mirai, Boticário, OI, Ótica Avenida, Panda Pool, Prime Assessórios, Ragazzo, Scala, Skechers, Turma da Moda, Via Uno, Yes, Zinzane, 100% bijoux, Taco, Comepi, Riachuelo, Renner e Centauro.



O superintendente do Amazonas Shopping, Rodrigo Vabo, ressalta que essa é uma oportunidade para adquirir produtos com desconto especiais. Ele lembra que no próximo dia 13 de setembro, o Governo Federal irá liberar o chamado “Saque Aniversário” do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no valor de R$ 500. “É um dinheiro extra que pode ser usado para adquirir um novo bem”, frisou.

Aumento de 4,50% nas vendas



As lojas do Millennium Shopping que aderiram à campanha estarão com vitrines decoradas e bem coloridas para atrair os consumidores amazonenses. E, para aproveitar o clima, o Millennium Shopping também conta com ativações para os frequentadores, como apresentação de fanfarras, brincadeiras e personagens distribuindo balões.

Com a promoção, o empreendimento espera aumento de 4,50% nas vendas e 20% no fluxo de visitantes.

Sobre a campanha

Similar a uma Black Friday, a Semana do Brasil foi criada pelo Governo Federal com a proposta de suprir a ausência de uma data comercial no mês da comemoração da Independência do Brasil. A inspiração é o varejo norte-americano, que costuma realizar promoções em feriados nacionais históricos.



*Com informações da assessoria